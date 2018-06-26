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Yeni Bakanlar Kurulu Hakkında Art Arda Açıklamalar

Seçimlerin sona ermesinin ardından sırada Bakanların seçilmesi var. En çok merak edilen konulardan olan kabine için flaş açıklamalar art arda geldi.

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Yeni Bakanlar Kurulu Hakkında Art Arda Açıklamalar

Seçimlerin sona ermesinin ardından sırada Bakanların seçilmesi var. En çok merak edilen konulardan olan kabine için flaş açıklamalar art arda geldi.

26 Haziran 2018 Salı 10:48
Yeni Bakanlar Kurulu Hakkında Art Arda Açıklamalar

Son dakika haberi: Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, kebine ile ilgili flaş açıklamada bulundu.

24 Haziran seçimlerinin ardından AK Parti'nin Meclis'te çoğunluk sağlayamaması nedeniyle nasıl hareket edileceğinin kestirilemediğini dile getiren Abdulkadir Selvi, milletvekili olmak için istifa etmeyen bakanların kabinede yer almasının beklendiğini kaleme aldı.

Selv açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şaşırtıcı bir kabine kuracağı söyleniyor. Bazı bakanların ilk kez kamuoyunun önüne çıkacağı söyleniyor. O nedenle sürprizleri olan ama siyasi değil, daha çok teknokrat yönü ağır basan bir kabine olması bekleniyor. Bazı önemli bürokratların ve işadamlarının ismi konuşuluyor. Ama siz siz olun bakan-toto oynamayın. Çünkü Erdoğan'ın bu kez çok şaşırtıcı bir kabine yapması bekleniyor"

İSTİFA ETMESİ BEKLENEN İSİMLER

Kabineye istifa edip girmesi beklenen isimler arasında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül gösteriliyor. Milletvekili adayı olmayan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, AB Bakanı Ömer Çelik, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi ve Maliye Bakanı Naci Ağbal gibi isimlerden Şimşek, Ağbal ve Çelik'in de kabinede yer alabilecekleri konuşuluyor.

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