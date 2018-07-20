Yeni Bakan Hakkında Flaş Gelişme: Erdoğan Bakanlığı O Şartla Vermiş

Yeni Kültür Bakanı hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı.

Sabah Gazetesi yazarı Dilek Güngör, tatil için gittiği Bodrum'da turizmcilerin yeni Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy hakkında endişeli olduklarını yazdı.

Sektörün yüzde 60'lık bir kısmını elinde bulunduran bir tur operatörünün sahibi olan Ersoy'un alacağı kararlarda kendi şirketi ETS'yi düşünerek hareket edip etmeyeceğinin merak edildiğini aktaran Güngör, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni Bakan Ersoy'dan kendi şirketiyle bütün bağlantılarını kesmesini istediğini belirtti.

''Bakan Ersoy da geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu isteğini yerine getirmiş'' diyen Güngör, Ersoy'un şirketi ETS'nin yönetiminden tamamen ayrıldığını yazdı.

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