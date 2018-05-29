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Yeni Asya, 24 Haziran Seçimlerinde Destekleyeceği İttifakı Açıkladı

Yeni Asya yayın grubu, paylaştığı son broşüründe seçimlerde hangi ittifakı destekleyeceğini kamuoyuna duyurdu.

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Yeni Asya, 24 Haziran Seçimlerinde Destekleyeceği İttifakı Açıkladı

Yeni Asya yayın grubu, paylaştığı son broşüründe seçimlerde hangi ittifakı destekleyeceğini kamuoyuna duyurdu.

29 Mayıs 2018 Salı 18:57
Yeni Asya, 24 Haziran Seçimlerinde Destekleyeceği İttifakı Açıkladı

Yeni Asya gazetesi bir broşür yayımladı ve yayımladığı iki sayfalık bir broşürüünde "Demokrasi ve adalet için Millet İttifakı" diyerek 24 Haziran'da gerçekleşecek seçimlerde kimi destekleyeceğini ilan etti

CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nden oluşan ittifaka, 24 Haziran 2018 seçimlerinde destek vereceğini açıklayan Yeni Asya grubu, bunu "Tamam söz milletindir" ifadesi ile duyurdu.

'Huzur', 'herkes' ve 'hizmet' başlıklarının kullanıldığı broşürde ateşten bir teraziye karıncayla su taşıma görüntüsü kullanıldı.

Yeni Asya grubu, Nur cemaati topluluğu içinde en küçük birimi teşkil etmekte ve gazete 15 Temmuz'dan bu yana muhalif bir çizgi takip ediyor. İşte Yeni Asya Grubunun paylaştığı broşür.

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Anahtar Kelimeler:
SeçimMillet IttifakıYeni Asya
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