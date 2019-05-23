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Yeni askerlik sistemi kanun teklifi TBMM'ye sunuldu

Yeni askerlik sistemi kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.

Yeni askerlik sistemi kanun teklifi TBMM'ye sunuldu

Yeni askerlik sistemi kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.

23 Mayıs 2019 Perşembe 09:31
Yeni askerlik sistemi kanun teklifi TBMM'ye sunuldu

Askerlik sistemi değişiyor. Konuyla ilgili kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.

Teklif olduğu gibi yasalaşırsa askerlik herkes için 12 aydan 6 aya indirilecek. 6 ayı tamamlayarak terhis olma hakkı elde eden askere (isteğe bağlı olarak) 6 ay daha devam etmesi durumunda2 bin lira aylık ödenecek.

6 AY ASKERLİK YAPMIŞ OLANLAR TERHİS ALACAK

Yeni sistem yasalaştığında, 6 ay askerlik yapmış olanlar terhis olabilecek. Teklif 1 aylık bedelli askerliğin ise kalıcı hale getirilmesini öngörüyor. 30 bin lira olarak belirlenen ücret ise peşin alınacak.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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