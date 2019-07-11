Yavuzyılmaz'dan EYT Sorusu : AKP'li Türkmen Kaç Yaşında Emeklilik Kazanmıştır?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Ak Parti Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen'in, ‘Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT)’ konusuyla ilgili bir televizyon programında yaptığı yorumlara cevaben açıklamalarda bulundu. AKP Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen, katıldığı bir televizyon programında EYT'liler konusunda "Bizim dönemimizde böyle bir olay cereyan etmedi ve dünyanın hiçbir yerinde de bu kadar erken emeklilik de dediğimiz bu olay yok. Dolayısıyla dünyada olmayan dünyanın da bir ekonomik sıkıntıda olduğu Türkiye'nin de bundan etkilendiği bir dönemde bunun çıkabilme imkanı yok" demişti.

CHP'li Yavuzyılmaz açıklamasında,

“Emeklilikte yaşa takılanlar, yani emekli olmak için gereken prim sayısını doldurmalarına rağmen emekli olma yaşları gelmediği için emekli olamayanlar bir yıldan uzun süredir ülkemizin gündeminde.

Zaman zaman sosyal medya ve benzeri platformlar üzerinden örgütlenerek, seslerini duyurmaya çalışan EYT mağdurları özellikle geçtiğimiz seçim dönemlerinden önce yürüttükleri kampanyalarla seslerini duyurmuş ve mücadeleleri ülke gündeminde yerini almıştır.

24 Haziran seçimlerinde siyasi partilerin vaadlerinde sorunun çözüleceğine dair sözler verilse de, TBMM'ye gelen her önerge Cumhur İttifakı tarafından reddedildi ve zaman geçtikçe sorunu unutturma yönünde siyasi tavırlar ortaya konuldu.

Halbuki Emeklilikte yaşa takılanlar hak ettiklerini istiyorlar. Bu insanlar açlıkla karşı karşıyalar, sağlık hizmetlerinden yararlanamıyorlar. 65 yaşına geldiklerinde borçlu dahi çıkabilirler ve sadece adalet istiyorlar.

Cumhuriyet Halk Partisi olarak her zaman EYT'lilerin yanındayız ve bu sorun çözülene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. AKP ve MHP'ye sesleniyoruz, gelin verdiğiniz sözü tutun, EYT'lilerin bu haklı talebini TBMM'de birlikte çözelim diyoruz.

AKP Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen, katıldığı bir televizyon programında EYT'liler konusunda "Bizim dönemimizde böyle bir olay cereyan etmedi ve dünyanın hiçbir yerinde de bu kadar erken emeklilik de dediğimiz bu olay yok. Dolayısıyla dünyada olmayan dünyanın da bir ekonomik sıkıntıda olduğu Türkiye'nin de bundan etkilendiği bir dönemde bunun çıkabilme imkanı yok" dedi.

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EYT'lilerin geçim derdini yok sayarak bu açıklamaları yapan ve bu kadar erken yaşta emekli mi olunur diye soran Sayın Türkmen'e ben de sormak istiyorum: Acaba kendisi kaç yaşında emeklilik hakkını kazanmıştır? İlk emekli maaşını kaç yaşında almaya başlamıştır?" ifadelerine yer verdi.