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Yargıda Yeni Dönem : Açılan Davaların Süre Kotası Olacak!..

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, yargıda yeni adımlar atılacağını duyurdu. 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren açılan davalar için süre kotası olacağını açıkladı. Yargıda süre kotası için alt yapı hazırlıklarının tamamlandığını belirten Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "Biz tüm çalışmalarımızı yaptık. Hakim ve savcılarla da oturduk. Ortalama süreler belirledik. Bir davanın 200 günü ya da 100 günü aşmaması için hedefler belirledik. Bu dava 101'inci güne gelince hakkında teftiş başlayacak, notu düşecek, gerekirse hakim eğitime alınacak" açıklamalarında bulundu.

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Yargıda Yeni Dönem : Açılan Davaların Süre Kotası Olacak!..

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, yargıda yeni adımlar atılacağını duyurdu. 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren açılan davalar için süre kotası olacağını açıkladı. Yargıda süre kotası için alt yapı hazırlıklarının tamamlandığını belirten Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "Biz tüm çalışmalarımızı yaptık. Hakim ve savcılarla da oturduk. Ortalama süreler belirledik. Bir davanın 200 günü ya da 100 günü aşmaması için hedefler belirledik. Bu dava 101'inci güne gelince hakkında teftiş başlayacak, notu düşecek, gerekirse hakim eğitime alınacak" açıklamalarında bulundu.

06 Ağustos 2018 Pazartesi 19:19
Yargıda Yeni Dönem : Açılan Davaların Süre Kotası Olacak!..

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, yargıda yeni adımlar atılacağını duyurdu. 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren açılan davalar için süre kotası olacağını açıkladı. Yargıda süre kotası için alt yapı hazırlıklarının tamamlandığını belirten Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "Biz tüm çalışmalarımızı yaptık. Hakim ve savcılarla da oturduk. Ortalama süreler belirledik. Bir davanın 200 günü ya da 100 günü aşmaması için hedefler belirledik. Bu dava 101'inci güne gelince hakkında teftiş başlayacak, notu düşecek, gerekirse hakim eğitime alınacak" açıklamalarında bulundu.

Abdulhamit Gül'ün açıklamaları şöyle;

“Cumhurbaşkanımız bu hafta açıkladılar, bizim üzerinde yaklaşık 6-7 aydır çalıştığımız ve adli yıl başladığında 3 Eylül'de uygulamaya girecek bir uygulamamamız var. Dava açılınca vatandaş bir dava açtı. Diyelim ki, tazminat davası. Biz tüm çalışmalarımızı yaptık. Hakim ve savcılarla da oturduk. Ortalama süreleri belirledik. Türkiye'de süre kaç gün, 200 gün. Olması gereken kaç gün 200 gün. Biz bir davanın 200 günü ya da 100 günü aşmaması için hedef koyduk. O süreyi aştı vatandaşımız. Yaklaşık 600 dava konusunu belirledik, bunları hakim ve savcılara bildirdik, herkes biliyor. Bu dava 101'inci güne gelince hakkında teftiş başlayacak, notu düşecek. Hakim gerekirse eğitime alınacak"

1 Ocak'tan itibaren açılan davalar için süre kotası verileceğini söyleyen Gül, "Böyle bir çalışma başlattık. 1 Ocak'tan itibaren vatandaşımız davasını açtığında eline belgeyi vereceğiz. Dava açarken davayı açan kişinin elindeki belgede senin davan 1 Ocak'ta açtıysa, 30 Haziran'da tamamlanacak gibi bir hedef süre vereceğiz. Kendimizi onunla yarıştıracağız" ifadelerini kullandı.

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