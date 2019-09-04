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Yargı paketi önce muhalefete gidecek

'Yargı Reformu Stratejisi'ndeki hedefleri hayata geçirecek yargı paketi, yeni yasama yılında Meclis'in öncelikli gündemi olacak. AK Parti'nin düzenlemenin Meclis'ten kavgasız gürültüsüz geçmesi için Meclis'e sunmadan önce muhalefet partilerinin kapısını çalacağı ve uzlaşma arayacağı belirtildi.

Yargı paketi önce muhalefete gidecek

'Yargı Reformu Stratejisi'ndeki hedefleri hayata geçirecek yargı paketi, yeni yasama yılında Meclis'in öncelikli gündemi olacak. AK Parti'nin düzenlemenin Meclis'ten kavgasız gürültüsüz geçmesi için Meclis'e sunmadan önce muhalefet partilerinin kapısını çalacağı ve uzlaşma arayacağı belirtildi.

04 Eylül 2019 Çarşamba 09:19
Yargı paketi önce muhalefete gidecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yargı yılı açılış konuşmasında hazırlıklarında son aşamaya gelindiğini açıkladığı Yargı Reformu Stratejisi'ndeki hedefleri hayata geçirecek yargı paketi, 1 Ekim'de başlayacak yeni yasama yılında Meclis'in öncelikli gündemi olacak.

Geçen yasama yılında üzerinde çalışma yapılması için AK Parti Grup yönetimine sunulan teklif taslağı partinin hukukçu vekillerince incelenmiş, TBMM Başkanlığı'na sunulmak üzere de vekillerden imza toplanmaya başlanmıştı.

Ancak pakette yer alan bazı hükümler konusunda hukukçu vekillerden itiraz gelince, AK Parti yönetimi hem yeniden bir değerlendirme yapmak hem de düzenlemenin Meclis'ten kavgasız gürültüsüz geçmesini sağlayacak şekilde muhalefetle uzlaşma aramak amacıyla teklifin Meclis Başkanlığı'na sunulmasını ertelemişti.  

RESMİ BİR KOMİSYON ÇALIŞMASI DÜŞÜNÜLÜYOR

Milliyet gazetesinden Şebnem Hoşgör’ün haberine göre, parti kurmaylarından edinilen bilgilerde, AK Parti reform niteliğinde düzenlemeler içeren paketin Meclis'te uzlaşmayla yasalaştırılabilmesi için teklifi TBMM Başkanlığı'na sunmadan önce muhalefetin kapısını çalacak.

AK Parti kurmayları, yeni askerlik sistemini getiren yasada olduğu gibi muhalefet partileriyle bir araya gelip, öngörülen değişiklikler konusunda görüşlerini alacak. Partilerle ilk etapta tek tek görüşme yapılması ve uzlaşma umudu görülürse bu görüşmelerin ardından gayrı resmi bir komisyon çalışması düşünülüyor. 

AK Parti kurmayları, "Çalışmalar büyük ölçüde tamamlandı. Meclis açılmadan önce eylül ortası gibi teklifimizi muhalefet partilerine sunabiliriz" bilgisini verdi.

Parti kurmayları, muhalefetin talep ve önerileri doğrultusunda teklifin rötuşlanarak Meclis Başkanlığı'na sunulabileceği gibi sağlanan uzlaşma çerçevesinde Meclis Adalet Komisyonu'ndaki görüşmeler aşamasında gerekli değişikliklerin teklife yansıtılabileceğini ifade etti.

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yargı paketi muhalefete gidecek
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