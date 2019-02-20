Yardımcı Hizmetler Sınıfına Memurluk Kadrosu İçin Kanun Teklifi!

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, kamu kurum ve kuruluşlarında teknisyen yardımcısı, hizmetli, aşçı ve berber olarak görev yapan yaklaşık 110 bin Yardımcı Hizmetler Sınıfı personeline memur kadrosu verilmesini, yaşanan mağduriyetin giderilmesini istedi.

Ayhan Barut, 110 bin Yardımcı Hizmet Sınıfı personelinin sorunlarına dikkat çekip çözüm istedi.

"Memur kadrosu verilmeli, bu mağduriyet bitmeli"

ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili Ayhan Barut, kamuda teknisyen yardımcısı, hizmetli, aşçı ve berber olarak görev yapan yaklaşık 110 bin Yardımcı Hizmetler Sınıfı personeline memur kadrosu verilmesini istedi. Söz konusu kamu çalışanlarının bağlı oldukları hizmet sınıfı nedeniyle çeşitli sorunlar yaşadığına dikkat çeken Barut, verdiği kanun teklifiyle yaşanan mağduriyetin giderileceğini belirtti.

"MAĞDURİYET YAŞIYORLAR"

Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi'ni Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na sunan Ayhan Barut, teklifin gerekçesinde, "Kamu kurum ve kuruluşlarında teknisyen yardımcısı, hizmetli, aşçı, kaloriferci, dağıtıcı, terzi, berber, garson, bahçıvan, matbaacı gibi ünvanlarda çalışan ve sayıları yaklaşık 110 bin olan Yardımcı Hizmetler Sınıfı Personeli, tabii oldukları hizmet sınıfından dolayı çeşitli mağduriyet yaşamaktadırlar. Ne yazık ki bu personellerin tam olarak bir iş tanımı bulunmamaktadır. Günümüzde Yardımcı Hizmetler Sınıfı personelinin yapması gereken temizlik, teknek destek gibi işleri kurumlar ihale yoluyla yaptırmaktadır" dedi.

"MEMUR KADROSU VERİLSİN"

Yardımcı Hizmet Sınıfı personellerinin görevde yükselme sınavına tabii olmamasının da yükselmelerinin önünde engel teşkil ettiğini vurgulayan CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, şunları kaydetti:

"Aynı zamanda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda bahsedilen hizmet sınıfları arasında sadece Yardımcı Hizmetler Sınıfına dahil personel için ek gösterge belirlenmemiştir. Ek gösterge belirlenirken bir hizmet sınıfına dahil personelin kapsam dışı tutulması Yardımcı Hizmetler Sınıfı personelinin aylık ücretleri ve emeklilik hakları memurlar arasında oldukça düşük seviyede yer almaktadır. Bu durum Yardımcı Hizmetler Sınıfı personelinin hem çalışırken hem de emeklilikte maddi kayıplar yaşamalarına sebep olmaktadır. Ayrıca aynı statüde görev yapan mübaşirlerin Cumhurbaşkanı kararı ve 6 Şubat 2019 tarihli 30678 sayılı Resmi Gazete yayımı ile genel idari hizmetler sınıfına geçişleri sağlanmıştır. Bu tasarruf adliyelerin yükünü çeken mübaşirlerin en doğal hakkıdır. Kamuda çalışan diğer tüm Yardımcı Personel Sınıfı çalışanlarımızın da temsilde adalet, iş hukuku ve Anayasa çerçevesinde aynı hakkın verilmesi zorunluluktur. Kanun teklifimizle Yardımcı Hizmetler Sınıfındaki personellere memur kadrosu verilip Genel İdari Hizmetler (GİH) sınıfına alınması ve bu kadronun daimi olarak kaldırılması amaçlanmıştır."

İŞTE O TEKLİF

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut'un Devlet Memurları Kanunu'nda değişiklik yapılmasına ilişkin sunduğu yasa teklifinde şu ifadeler yer alıyor;

"MADDE 1- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin 'X- YARDIMCI HİZMETLER SINIFI' başlıklı bendi, başlığı ile birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- 657 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 46- Kamu kurum ve kuruluşlarına ait Yardımcı Hizmetler Sınıfı kapsamında görev yapanlar, bu maddeyi ihdas eden Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi izleyen aybaşından geçerli olmak üzere ve başka bir işleme gerek kalmaksızın, aynı dereceli Genel İdare Hizmetleri Sınıfına dahil memur ünvanlı kadrolara geçirilir.

MADDE 3- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür. "