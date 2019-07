"Yardım kuruluşlarının ithal edeceği et miktarına neden sınırlama gelmiyor?"

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer önergesinde, 20 Ağustos 2018'de Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan Ürünlerin Ülkeye Girişinde Veteriner Kontrollerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmeliğin değiştirilerek geçici 3'üncü maddenin eklendiğini hatırlattı. Buna göre; "İnsani yardım ve hayır amacıyla faaliyet gösteren, izin almadan yardım toplama hakkına sahip dernek ve vakıflar tarafından ticari amaç güdülmeksizin ithal edilecek koyun, keçi ve sığır cinsi hayvanlara ait etlerin sağlık ve teknik şartlarına ilişkin usul ve esaslar bakanlıkça belirlenir" ifadesi eklenmişti.

Gürer, “Bugüne kadar Et ve Süt Kurumu'na verilen et ithalat izni, ilk kez yardım kuruluşlarına da verilmeye başlanmıştır. Yardım kuruluşları 31 Aralık 2018'e kadar gümrüksüz ve ithal etler tebliğinde istenen sağlık ve teknik şartlardan muaf tutularak koyun, keçi ve sığır eti ithal edebilecektir. Yardım kuruluşlarının ithal edeceği et miktarına bir sınırlama da getirilmemiştir” dedi.

BU DEĞİŞİKLİĞE NEDEN GEREK DUYULDU?

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer “Bütün yardım kuruluşlarına mı ithalat yetkisi verilmiştir? Söz konusu ithalatı yapacak yardım kuruluşları nasıl belirlenecektir? Hangi yardım kuruluşları ithalat yapabilecektir? Yardım kuruluşlarının ithal edeceği et miktarına bir sınırlama getirilmemesinin nedeni nedir? Sığır et ithalatında, Sağlık ve Teknik Şartların Belirlenmesine ilişkin Tebliğ'e tabi olmadan yapılacak ithalatın halk sağlığı açısından riskli olacağını düşünmüyor musunuz?” şeklindeki sorularını Bakana yöneltti.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in önergesine cevap veren Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Sığır Eti İthalatında Sağlık ve Teknik Şartların Belirlenmesine İlişkin Tebliğ (2017/43) ticari amaçlı ithal edilen sığır etlerinin sağlık ve teknik şartları belirlemekte olup, yardım ve hayır amacıyla faaliyet gösteren dernek ve vakıflar tarafından ticari amaç güdülmeksizin ülkeye getirilecek sığır etlerinin ithalatı "İnsani Yardım ve Hayır Amacıyla Faaliyet Gösteren, İzin Almadan Yardım Toplama Hakkına Sahip Dernek ve Vakıflar Tarafından Ticari Amaç Gözetilmeksizin İthal Edilecek Sığır Cinsi Hayvanlar İçin Taze/Soğutulmuş Çeyrek Karkas (Eşit Olarak Bölünmüş) Teknik Şartnamesi" kapsamında yürütülmektedir” dedi.

Ticari veya yardım amacıyla sığır etinin ülkeye girişinde halk ve hayvan sağlığı açısından orijin ülke/işletmede ve ülkeye giriş esnasında veteriner sınır kontrol noktalarında gerekli bütün veteriner kontrolleri ve analizlerin yapıldığını söyleyen Bakan Pakdemirli, “Kontroller ve analiz sonuçları uygun olmayan sığır etlerinin ülkeye girişine izin verilmemekte olup imha edilmektedir” yanıtını verdi.

“HANGİ YARDIM KURULUŞLARI İTHALAT YAPABİLECEK?”

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, özellikle lop etin menşei kemiksiz ete göre zor analiz edildiğini ve zaman gerektiğini hatırlattı. Gürer, “Parça etler örnekleme usulü ile kontrol ediliyor, bu nedenle et ithal etmek riskli bir yol. Canlı Hayvan ithal etmek daha kontrollü ancak ülkemizde et ithali zorunlu olmamalı. Bu işleri yapanlar, ticari sır sayılmadan açıklanmalıdır. Zorunlu kalınması halinde dahi yardım ve hayır kuruluşları bu ticari ilişkilere girmemeli, ithal hayvan gelecekse de kamu eli ile ithal edilen hayvanlar Yardım ve hayır kurumuna verilmelidir” dedi.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA