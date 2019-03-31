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Yalova Belediye Başkanı Belli Oldu!

31 Mart 2019'da yapılan seçimde de iki siyasi parti arasında kıyasıya bir yarış yaşandı. CHP'den yapılan açıklamaya göre Yalova'da bir kez daha Vefa Salman seçimi kazandı.

Yalova Belediye Başkanı Belli Oldu!

31 Mart 2019'da yapılan seçimde de iki siyasi parti arasında kıyasıya bir yarış yaşandı. CHP'den yapılan açıklamaya göre Yalova'da bir kez daha Vefa Salman seçimi kazandı.

31 Mart 2019 Pazar 21:26
Yalova Belediye Başkanı Belli Oldu!

31 Mart 2019'da yapılan seçimde de iki siyasi parti arasında kıyasıya bir yarış yaşandı. CHP'den yapılan açıklamaya göre Yalova'da bir kez daha Vefa Salman seçimi kazandı.

Cumhurbaşkanını ve 27. Dönem parlamentosunu belirlemek üzere en son 24 Haziran’da sandık başına giden seçmenler, bu kez 31 Mart’ta yerel yöneticileri belirlemek için oy kullandı. Yalova’da Cumhur İttifakı adayı Yusuf Ziya Öztabak, Millet İttifakı adayı ise Vefa Salman’dı. CHP seçim koordinasyon merkezinden yapılan açıklamaya göre Millet İttifakı adayı Vefa Salman seçimi kazanarak yeniden Yalova belediye başkanı oldu.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
yalova belediye başkanı belli oldu
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