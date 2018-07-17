Ve Nihayet Bedelli Askerlik Meclis'e Geliyor!.. İşte Detaylar!..

Ak Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, bedelli askerlikle ilgili açıklama yaptı.. Ak Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan şunları söyledi "Bugün bedelli askerlikle ilgili, düzenleme plan bütçe komisyonunundaki torba yasaya konulacak. Bu hafta komisyon aşamaları biterse haftaya da Genel Kurulda görüşmeler nihayete erecektir. Bedelli askerlik düzenlemesinde, 25 yaş sınırı, 25 gün askerlik süresi ve 15 bin TL lira bedel öngörülüyor" dedi.

Ak Parti'nin yetkili isimlerinden olan Bülent Turan'ın açıklamalarında dikkat çeken ayrıntı 25 gün askerlik süresi olarak kayıtlara geçti. Yaş sınırının 25 olduğu bedelli askerlik ücretinin de 15 bin tl olduğunu açıklayan Bülent Turan, askerlik sorunu ile boğuşan 6,5 milyon vatandaşın da beklediği haberi vermiş oldu.

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