"Vatandaşı Kandırmayın, 3600 Ek Göstergeyi Çıkarın"

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda söz alarak Ak Parti'yi vatandaşı kandırmakla suçladı ve 3600 ek göstergenin bir an önce çıkarılması gerektiğini söyledi. İşte detaylar...

Lütfü Türkkan'ın meclis konuşması şöyle;

Dün sizlerle paylaşmıştım, geçirdikleri bir trafik kazası sonucu Yozgat İl Başkanımız Seyfi Bayrak kardeşimizi olay yerinde, kaza anında ağır yaralanan Yozgat il yöneticimiz Ahmet Şükrü Karabacak kardeşimizi de daha sonra kaybettik. Bugün toprağa verdiğimiz kardeşlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum; ailelerine, sevenlerine, yol arkadaşlarımıza sabrıcemil niyaz ediyorum; ruhları şad, mekânları cennet olsun. Aynı kazada yaralanan arkadaşlarımıza da Allah'tan acil şifalar diliyorum.

2017 yılında davet edildiği bir toplantıda yaptığı konuşma nedeniyle, dört yıl hapis istemiyle hakkında dava açılan Şehit Anaları Derneği Başkanı Pakize Akbaba'nın ilk duruşması bugün Ankara Adliyesinde yapıldı. Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener ve milletvekili arkadaşlarımız da bugün Pakize anayla beraber Ankara Adliyesindeydiler. Atatürk'e hakaret edenlerin yargılanmak bir yana âdeta taltif edildiği, itibar gördüğü günümüz Türkiyesinde yargıçlar şehit annesini yargılıyorlar. 5. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada, bugün Sayın Cumhurbaşkanının şikâyet dilekçesini geri almasıyla Pakize Akbaba'nın davası da beraatle sonuçlanmış oldu. Genç yaştaki aslan gibi evladını vatan ve bayrak uğruna güneydoğuda şehit vermiş bir anne için verilen bu kararın bizi oldukça mutlu ettiğini ifade etmek istiyorum. Biraz empati yapmanızı istiyorum. Bizim aramızda şehit anası bir milletvekili arkadaşımız daha var, Oya Eronat. Oya Eronat'ın yarın öbür gün bir mahkemede böyle bir şekilde sanık sandalyesinde oturması bizim vicdanlarımızı çok rahatsız eder. Biliniz ki öyle bir şey olduğu anda biz Oya Eronat'ın arkasında heykel gibi dikiliriz kıpırdamadan Allah'ın izniyle.

Ana sınıfı öğretmeni Seçil Yıldız Şırnak'ın İdil ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında öğrencileriyle birlikte Türk Bayraklı bir gösteri yapıyor. Bunun için de sosyal medyada kendini gazeteci diye tanıtan kripto terör örgütü mensupları tarafından linç ediliyor, hedef gösteriliyor. Seçil öğretmen Türk kadınının, Türk öğretmeninin bayraklaştırılmış hâlidir. Çocuklara bayrak taşıttı diye bu kadar açıktan tehdit edilirken Hükûmetimiz güneydoğuda cesurca vatan görevi yapan bu öğretmenlerimizi mutlaka koruma altına almalıdır. Daha önce şehit verdiğimiz öğretmenlerimiz var…

canlarımız var. Onların kayıpları yüreğimizi fazlasıyla yakmıştır. Bizim hain PKK terörüne verecek yeni bir cana daha tahammülümüz yoktur.

3600 EK GÖSTERGE

AK PARTİ Seçim Beyannamesi'nde polis, öğretmen, hemşire ve din görevlilerimize ek gösterge imkânı verileceği açıklanmıştı, bunu bütün partiler seçim beyannamelerine koymuşlardı. Seçimin üzerinden on yedi ay geçti ama bu konuyla ilgili en ufak bir adım dahi atılmadı. Oysa on yedi aylık süre iktidar olan bir partinin 3600 ek göstergeyi çıkarması için fazlaca mümkün bir zamandır. Oy isterken hepimizin ağzından çıkan bu sözler iktidar olunca unutuluyorsa bunun adı vatandaş kandırmaktır. Süreci daha fazla uzatmayın, Meclise gelecek ilk torba yasaya 3600 ek göstergeyi koyun, bunu yasalaştıralım. Sözlerimizi tutalım, memurları da rahatlatalım.

EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR

Aynı şekilde, emeklilikte yaşa takılanlar konusu var. Emeklilikte yaşa takılanların yakarışları da çığ gibi büyümeye devam ediyor. Milyonlarca vatandaşımızı ilgilendiriyor bu, emeklilikte yaşa takılanlar konusu. Bunun da bir an önce Meclise getirilmesi ve insanların haklarının iade edilmesi gerekiyor.

Biz İYİ PARTİ olarak milletimizin menfaatine olan her şeye destek vermeye ve verdiğimiz sözlerin, verdiğiniz sözlerin takipçisi olmaya yılmadan devam edeceğiz.

Geçtiğimiz günlerde Millî Eğitim Bakanı Sayın Selçuk öğretmenler için tasarlanan beyaz önlükleri tanıttı. Sayın Selçuk'un eğitim camiasından gelmesi öğretmenlerin sorunlarına, öğrencilerin sorunlarına çok güzel çözümler bulacağı konusunda bizleri ciddi anlamda umutlandırmıştı ama Bakanlık koltuğuna oturduğundan kısa bir süre sonra baktık ki Sayın Selçuk da devrin adamı olmuş, bu konuda yapılacak olumlu hiçbir adımı atmamaya devam etmiştir, bula bula en sonunda eğitimde devrim olarak beyaz önlüğü bulmuştur.

Ya, Türkiye'nin 21'inci yüzyılda OECD ülkeleri arasında eğitimde son sıralarda bulunurken Sayın Ziya Selçuk'un eğitimde devrim diye bulduğu beyaz önlük devrim değil, olsa olsa makamda oturmanın yolunu aramaktır, vakit geçirmektir, beyhude zaman harcamaktır. Oysa sayıları yarım milyona ulaşan atanamayan öğretmenler var, sözleşmeli öğretmenlerin sorunları var, bunlarla uğraşmak yerine beyaz önlüğe sıra geldiyse eğitimin vay hâline.

Sayın Cumhurbaşkanının Amerika seyahati var 13 Kasımda, "Gidecek mi, gitmeyecek mi?" diye ciddi anlamda kamuoyunda tartışılmaya başlanmıştı. Sayın Cumhurbaşkanı dün Trump'la yaptığı görüşme sonrasında Amerika'ya gitmeye karar vermiştir. Bu seyahatin ülkemiz için hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum.

Ama soykırım tasarısının Meclisten geçmesinden sonra, ekonomik ve Sayın Cumhurbaşkanına yönelik yaptırımların akabinde bu seyahatin olması bizi bir anlamda tedirgin de etmektedir. Sayın Cumhurbaşkanına tehdit manasında çıkarılan bu tasarıların Sayın Cumhurbaşkanının önüne uzatılması hâlinde Cumhurbaşkanından birer taviz istenmesi durumunda biliniz ki Türk milleti Sayın Cumhurbaşkanının arkasında olacaktır. Bu tavizi vermeden -asla ve kata- uzatılan bu tehdit kararlarının masadan muhatabına iade edilmesini Sayın Cumhurbaşkanımızdan talep ediyoruz. Zira, orada verilecek her taviz Türkiye Cumhuriyeti devletinin yüz yılını götürebilecek bir taviz olacaktır. Bu konuda, Sayın Cumhurbaşkanının kendisinden talep edilen bu tavizler noktasında dik durmasını özellikle salık vermek istiyoruz.