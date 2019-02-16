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Vatandaş: “Ankara, İstanbul’a tanzim varda bize niye yok?”

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Aksaray’da ilçe ve kasabalarını gezdi. Esnaf ziyareti yaptı.

Vatandaş: “Ankara, İstanbul’a tanzim varda bize niye yok?”

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Aksaray’da ilçe ve kasabalarını gezdi. Esnaf ziyareti yaptı.

16 Şubat 2019 Cumartesi 10:40
Vatandaş: “Ankara, İstanbul’a tanzim varda bize niye yok?”

CHP Milletvekili Gürer, Aksaray İl Başkanı Ramazan Koçak ve Merkez İlçe Başkanı Nazife Küçük ile birlikte esnaf ziyareti gerçekleştirdi, çiftçilerle bir araya geldi. 

Üretimin plansız yapıldığına işaret eden Gürer, çiftçilerin hasat zamanı geldiğinde tüccarın insafına bırakıldığını  söyledi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Aksaray’daki market ve manavlarda alışveriş yapan vatandaşların da sorunlarını dinledi. Marulun tanesinin 6 liradan Patlıcanın 8- 10 lira, sivribiberin 10-12 liradan satıldığını, diğer sebze ve meyvelerin yüksek fiyatla marketlerde yer bulduğunu ve esnafın “getirdiğimiz fiyata satıyoruz” dediği ürünleri alan yurttaşlarla görüştü. Gürer, “Bu ürünlerin makul  seviyeye çekilebilmesi için girdi maliyetlerinin düşürülmesi gerekiyor. Elektrikte, mazotta, taşımacılıkta, tohumda, ilaçta, gübrede indirim yapıldı da bunlar ürüne mi yansımadı? Öncelikle elektrikten başlayarak indirim sağlanmalı, nakliye girdileri düşürülmeli ki; bu ürünleri  vatandaş 12 liraya yemesin. Bunun nasıl üretildiğini bilmeyenler çiftçiyi suçlamasın. Esnafı suçlayıp tanzim çadırlarında satışlara yönelmesinler. Tanzim satışlarının sürekli olmadığını söylüyorlar, bunu seçime kadar değil, göz boyamak için değil, sürekli sağlasınlar. Halkın ucuza ürün alabilmesinin tek yolu girdi fiyatlarının düşürülmesidir. Bostan alanlarına bina yaparak değil, tarımda doğru kişilere teşvik verilerek destek sağlansın” açıklamasında bulundu. 

VATANDAŞ DERTLİ 

CHP Niğde Milletvekili Gürer’e dert yanan esnaf, üretici ve vatandaşlar da tarımda, ürün fiyatlarının yükselmesinde yaşanan sorunların her yıl katlanarak arttığına dikkat çektiler. 

Ankara ve İstanbul’da kurulan tanzim satış noktalarında 2,3 liraya satılan sebzelerin Aksaray’da 6, 7 liraya satılmaya devam ettiğini anlatan vatandaşlar, “Oralardaki vatandaş marulu 2 liraya alabiliyorsa bizler de 2 liraya alalım. Bizler ayrı bir vatandaş mıyız? İstanbul’dan Ankara’dan farkımız ne? Madem Türkiye çağ atladıysa madem Türkiye ilerlediyse 81 ilde bu tanzim satışlarını görmek istiyoruz. Vatandaşa ayrıcalık olmasın. İstanbul’dan bizi ayrı tutmasınlar. Bizler de 2 liraya aynı onlar gibi ucuz yemek istiyoruz” diye konuştular.

ÇİFTÇİ BORÇ BATAĞINDA 

Gürer, üreticilerin geçen yıl 1.45 TL’den aldıkları gübreyi bu yıl 3 TL’den alabildiklerine işaret ederek, “Geçen yıl 3 bin 300 liradan alınan mazot bu yıl 6 bin 300 liradan alınıyor. Geçen yıl kullanılan tarım ilaçlarının fiyatları katladı. Elektriğe yapılan zamlar da ortada. Maliyetler sürekli yükseldi. Geçen yılla bir değil. Çiftçi borçlarını ödeyemiyor. Çok sayıda çiftçi icralık oldu. İnsanlar artık üretim yapmaktan kaçınıyor” dedi.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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