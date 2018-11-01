Uzman Çavuşların ve Uzman Jandarmaların Sorunları Mecliste!

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlediği basın toplantısında, yaklaşık iki yıla yakın bir süredir uzman çavuşların ve uzman jandarmaların problemlerini, sorunlarını gündeme getirdiklerini hatırlattı.

Bu kanayan yaranın tedavi edilmesini temenni ettiklerini ve uzman çavuşların sesinin duyulmasını istediklerini vurgulayan MHP'li Yönter, "Enselerinden vuruldular şehit oldular. Çatışmaya girdiler şehit oldular. Pusuya düşürüldüler şehit oldular. Kurşuna hedef oldular şehit oldular. Bombayla saldırı düzenlendi, şehit oldular. En sonunda donarak şehit oldular. Bunlar kahraman uzman çavuşlar, kahraman uzman jandarmalar." şeklinde konuştu.

DONARAK ŞEHİT OLAN ASKERLERİMİZ



Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde operasyona katılan 2 askerin olumsuz hava koşulları sebebiyle şehit olduğu olaya değinen Yönter, "26 Ekim Tunceli'nin Nazimiye ilçesi kırsalında yaşanan hazin ve ibretlik olayı hepiniz biliyorsunuz. İki kahramanımızı kaybettik. İki kahramanımızı, cennete uğurladık. Onlar cennete girdiler de hayattayken orduevine giremediler. Israrla orduevinin kapıları halen kilitli. Kahraman uzman çavuşlarımızdan, uzman jandarmalarımızdan pek çok şikayet ve sorun alıyoruz. Artık bu kapıyı ne zaman açacağız doğrusu isterseniz merak ediyorum." ifadelerini kullandı.



Yönter, Asım Türkel ile Ferruh Dikmen'in jandarma uzman çavuş olduğunu ve 22 Ekim 2018 tarihinde 12 kişilik tim halinde göreve çıktığını hatırlatarak, görevin muhtevasında yaşanan aksaklık veya sorunla ilgili herhangi bir şey söylemek istemediğini, vatan mücadelesi ile vatan müdafaasında olduklarını ve sonucunun şehadette olabileceğini söyledi.



Adli ve idari tahkikat sürecinin devam ettiğine işaret eden Yönter, sabırla bunun tamamlanmasını beklemek zorunda olduklarını, vatan hainleri, vatan ve millet düşmanları dışında hiç kimsenin vatanın dağında, olumsuz hava şartlarına askerlerimizin muhattap kalarak şehit olmasını istemeyeceğini vurguladı.

UZMAN ÇAVUŞLARA KADRO

Uzman çavuşlara kadro verilmesine ilişkin tekliflerini Meclise sunduklarını anımsatan Yönter, teklifin komisyona havaleyi beklediğini anımsattı.



Yönter, "Uzman çavuşların kadro sorununu çözmemiz lazım. Bu kardeşlerimizi kadroya almamız lazım. Yüzbinlerce taşeron firma çalışanını bu devlet kadroya almadı mı? Kadroya almak bizden bir şey kaybettirdi mi? Asla. Destekledik mi? Sonuna kadar destekledik. Peki yaklaşık 113 bin 500 kişi olan uzman çavuşlarımızı niye kadroya almıyoruz? Bu konudaki çekimserliği, tereddütü anlamak mümkün değildir." diye konuştu.

UZMAN ÇAVUŞLARA 3600 EK GÖSTERGE



Uzman çavuşların kadroya alınmasının bir beka meselesi olduğunu dile getiren Yönter, uzman çavuşların kadroya alınması halinde bütçeye bir liralık bile ilave külfet gelmeyeceğini söyledi. Uzman jandarmaların 3600 ek gösterge talebi ile okullarda gecen bir yıllık sürenin fiili hizmetten sayılmasına ilişkin taleplerinin de gecikmeden karşılanması gerektiğini vurgulayan Yönter, her iki konuya ilişkin AK Parti yöneticilerinden gerekli adımların atılacağına ilişkin sözlerin verildiğini, kendilerini de sabırla beklediğini ifade etti.

SİVİL MEMURLUĞA GEÇEN UZMAN ÇAVUŞLARIN SORUNLARI

Yönter, sivil memurluğa geçen uzman çavuşların sorunlarına ilişkin de bir kanun teklifi hazırladıklarını söyledi.