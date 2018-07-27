Uzman Çavuşlara Kadro Verilsin Çağrısı!...

Milliyetçi Hareket Partisi İzzet Ulvi Yönter İktidar partisine ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne uzman çavuşlara kadro verilsin çağrısında bulundu.
MHP İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, hükümet ve AK Parti'ye çağrıda bulunarak, uzman çavuşlara kadro verilmesi gerektiğini vurguladı.
MHP'li İzzet Ulvi Yönter, uzman çavuş ve jandarmaların, vatan savunmasının en asli unsurları olduğunu belirterek, Uzman çavuş ve jandarmaların sözleşmeli çalıştığını ve kadroya alınmak istediğini ifade etti. Bu talebin MHP'nin seçim beyannamesinde de bulunduğunu anımsatarak sözleşmeli olarak çalışan uzman çavuşlara kadro verilmesi isteğini yineledi.
DAHA ÖNCE KANUN TEKLİFİ VERMİŞLERDİ!..
Buna ilişkin geçen dönem verdikleri kanun teklifini, bugün yenileyeceklerini aktaran Yönter, "Çağrım, hükümet ve AK Parti'ye gelin hep beraber uzman çavuşlarımızı kadroya alalım. Bu kahramanlar, vatan ve millete bedelsiz şekilde hizmet ediyor, bedelini de canlarıyla, kanlarıyla ödüyorlar. Bedelli askerlikle ilgili kanuna oy verdik. Bunun yanında, uzman çavuşlarla ilgili beklentiyi, talebi de karşılayalım, bu işi artık gündemden çıkaralım." diye konuştu.
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Evet bencede kadro verilmeli tüm saldırılarda en önde uzmanlar var çoğu şehit askeriyede uzmandan düşüyor sahip çıkalım askerimize destek verelim
bu konuda bizler için çabalayan sayın vekilim Allah sizlerden razı olsun. Sn.Devlet büyüklerim lütfen artık uzman çavuşlara özlük hakları verilsin kadro verilsin lütfen.
Bencede kadro verilmeli her şey uzman çavuşlar var ve en çok yükü alan onlar bencede verilmeli kadro
Önce uzman çavuşları insan yerine koysunlar.subay evlerinin kapısından bile almıyorlar.sanki uzmanlar başka vatanın askeri.
Uzman jandarma ve uzman erbaslarin bu vatan için yaptığını sadece mecliste bulunanlar görmezden gelir Sur Mardin Tunceli Diyarbakır Hakkâri Elbap Zeytin dalı Afrin Afganistan Kosova ve Irakta Uzman jandarma ve uzman erbaslar vatan için canını verirken şehit cenazesi gelirken meclisteki ve uzanti si siyasiler en ön safta dururken mecliste Uzman jandarma ve uzman erbaslarin özlük hakları na sıra geldinde kulakları sağır gözleri kör ölü verilen her olumlu teklife direk hayır denir Uzman jandarma ve uzman erbaslar artık şehit cenazelerin de hatirlanmak istemiyor gazi mecliste de hatırlanmak istiyor Sayın Başkan Recep Tayyip Erdoğan 657 Tabi Öretmen ve Hemşire leri hatırladı ancak uzman jandarma ve uzman erbaslarinı hatırlamadı 3600 ek gösterge de canı sağolsun vatan sağolsun vatan yaşasın uzman jandarma ve uzman erbaslar can vermeye her zaman hazir Lütfen emekli olan uzman jandarma ve uzman erbaslarin maaşları ni araştırın içler acısı emekli olduklarında yaşayacakları en fazla 5 yıl kalp krizi nedeniyle her gün bir uzman jandarma ve uzman erbasin vefatını üzüntüyle öğreniyor uz uzman jandarma ve uzman erbaslarin 3600 ek gösterge haklarının verilmesini türk halkından istiyor artık uzman jandarma ve uzman erbaslar Fakülte mezunu bir uzman jandarma ve uzman erbas maaşı ile Bir Albay Maaşı ile arasında 4.000 TL fark var Yeni mezun Asb ile 1.200 TL fark var bu vatan evlatlarının haklarının alması için Türk halkının desteğini istiyorlar bu insanlar hedef Kızıl elma dönüş u düşünmeyen bu gençlere hep beraber sahip çıkalım türk milleti desteklerimizi bu vatan evlatlarından esirgemeyelim onlar bu vatanın bekası için canlarını veriyorlar Turk milletinin adaleti bu gemclerin haklarını almaları için gerekli desteği vereceğine inanarak hepsine görevlerinde başarılar
Evet herşey uzman çavuş yapıyor hak ediyorlar her şeyi hak ediyorlar kadro verilsin mesai saatleri düzeltisin onlarında ailesi var çocuğu var alan babalari var anlarda ailelerine zaman ayırsınlar
şehit düşen yüzlerce uzman çavuş un hakları haramdır devlet büyüklerine ve şunu da herkes bilsin o şehitlerin hiçbiri devletin başındakilere hakkını helal etmeyecektir . bize hakkımızı vermeyen devletin başındakileri ben uzman çavuş cenazesinde görmek istemiyorum!!