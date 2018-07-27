Uzman Çavuşlara Kadro Verilsin Çağrısı!...

Milliyetçi Hareket Partisi İzzet Ulvi Yönter İktidar partisine ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne uzman çavuşlara kadro verilsin çağrısında bulundu.

MHP İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, hükümet ve AK Parti'ye çağrıda bulunarak, uzman çavuşlara kadro verilmesi gerektiğini vurguladı.



MHP'li İzzet Ulvi Yönter, uzman çavuş ve jandarmaların, vatan savunmasının en asli unsurları olduğunu belirterek, Uzman çavuş ve jandarmaların sözleşmeli çalıştığını ve kadroya alınmak istediğini ifade etti. Bu talebin MHP'nin seçim beyannamesinde de bulunduğunu anımsatarak sözleşmeli olarak çalışan uzman çavuşlara kadro verilmesi isteğini yineledi.

DAHA ÖNCE KANUN TEKLİFİ VERMİŞLERDİ!..

Buna ilişkin geçen dönem verdikleri kanun teklifini, bugün yenileyeceklerini aktaran Yönter, "Çağrım, hükümet ve AK Parti'ye gelin hep beraber uzman çavuşlarımızı kadroya alalım. Bu kahramanlar, vatan ve millete bedelsiz şekilde hizmet ediyor, bedelini de canlarıyla, kanlarıyla ödüyorlar. Bedelli askerlikle ilgili kanuna oy verdik. Bunun yanında, uzman çavuşlarla ilgili beklentiyi, talebi de karşılayalım, bu işi artık gündemden çıkaralım." diye konuştu.

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