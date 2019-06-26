“Uyuşturucu tehditi hızla büyüyor”

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 26 Haziran Dünya Uyuşturucu Kullanımı Ve Kaçakçılığı İle Mücadele Gününde, uyuşturucu kullanımının 10 yaşına kadar indiği ülkemizde, bu tehdidin önüne geçilmesi amacıyla 'Uyuşturucuyla Mücadele Kurumu' kurulması için kanun teklifi verdi.

“UYUŞTURUCU KULLANIMI 10 YAŞINA KADAR DÜŞTÜ”

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, ‘26 Haziran Dünya Uyuşturucu Kullanımı Ve Kaçakçılığı İle Mücadele Günü’ sebebiyle TBMM Genel Kurulunda söz alarak ülkemizdeki uyuşturucu kullanımına dikkat çekti. Gürer, “10 yaşındaki çocuklara kadar düşen uyuşturucu kullanım yaşı herkesi kaygılandırmalı, çözüm için tek merkezli bir çalışma anlayışı yaratılmalıdır” dedi.

“AKP DÖNEMİNDE UYUŞTURUCU KULLANIMI ARTTI”

Ülkemizde ne yazık ki AKP iktidarları döneminde uyuşturucu kullanımında ciddi bir artışın varlığına dikkat çeken CHP’li Gürer, “Yapılan çalışmalar vardır ancak yetersiz kalmaktadır. Her kurum bu bağlamda, sorunun aşılabilmesi için daha çok katkı vermelidir. Yasa dışı yollardan ülkemize giren ve toplumu zehirleyen uyuşturucuya karşı daha etkin önlemler alınmalıdır” dedi.

GÜRER: “KANUN TEKLİFİM MECLİSTE”

Türkiye Büyük Millet Meclisine Türkiye uyuşturucuyla mücadele kurumu kurulması için kanun teklifi de verdiğini hatırlatan CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “10 yaşındaki çocuklara kadar düşen uyuşturucu kullanım yaşı herkesi kaygılandırmalı, çözüm için tek merkezli bir çalışma anlayışı yaratılmalıdır. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı döneminde Yüzde 600'lere ulaşan uyuşturucu kullanım artışı toplum için önemli bir sorundur ve çözümü için eğitim başta her alanda kanunlar da taranarak mutlaka düzenlemeler yapılmalı ve sorunun aşılması için bu konuda dünyadaki gelişmelerle birlikte uluslararası çalışmalara da yönelinmelidir” ifadelerini kullandı.