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UYGUR TÜRKLERİ ÖNERGESİ MECLİS’TE REDDEDİLDİ

İYİ Parti tarafından verilen “Uygur Türkleri’nin gördüğü zulmü araştırma önergesi”, muhalefetin onayına rağmen, AKP ve MHP’nin oylarıyla reddedildi. İYİ Parti Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin tarafından hazırlanan ve 22 İYİ Parti milletvekilinin imzasını taşıyan önerge, AKP’nin ret, MHP’nin çekimser oylarıyla reddedildi.

UYGUR TÜRKLERİ ÖNERGESİ MECLİS’TE REDDEDİLDİ

İYİ Parti tarafından verilen “Uygur Türkleri’nin gördüğü zulmü araştırma önergesi”, muhalefetin onayına rağmen, AKP ve MHP’nin oylarıyla reddedildi. İYİ Parti Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin tarafından hazırlanan ve 22 İYİ Parti milletvekilinin imzasını taşıyan önerge, AKP’nin ret, MHP’nin çekimser oylarıyla reddedildi.

20 Haziran 2019 Perşembe 21:36
UYGUR TÜRKLERİ ÖNERGESİ MECLİS’TE REDDEDİLDİ

Uygur Türkleri’nin “terörizmle mücadele” gerekçesiyle kamplara hapsedildiğini, işkence ve kötü muameleye maruz bırakıldığını vurgulayan Sezgin, “yeniden eğitim kampları” olarak adlandırılan kamplarda, aralarında birçok münevverin ve akademisyenin de bulunduğu Uygur Türkleri’nin insan hakları ve temel özgürlüklerinin imha edildiğini belirterek, dünyaca ünlü Uygur yazar Nurmuhammed Tohti’nin birkaç gün önce bu kampların birinde hayatını kaybettiğini hatırlattı.

İYİ Parti Milletvekili Sezgin, çok sayıda uluslararası örgüt ve devletin yüksek sesle itirazlarını dile getiriyor olmasına rağmen, Türkiye’de iktidarın esef verici gelişmelere gerekli tepkiyi veremediğini belirtti.

Sezgin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Zirve Dönem Başkanı olduğu bir dönemde, geçtiğimiz Mart ayında gerçekleştirilen İİT 46'ncı Dışişleri Bakanları Konseyi'nde konuyla ilgili olarak kabul edilen vahim bir kararda, Müslüman vatandaşlarına sağladığı hizmetlerden dolayı Çin’in takdir edildiğini, yaşanan baskı ve zulümden bahsedilmediğini ancak gerek Erdoğan’ın gerek ilgili bakanların kamuoyuna yansıyan bir tepkisinin ortaya koyulmadığının altını çizdi.

“Sayın Cumhurbaşkanı birkaç gün önce Çin diktatörüyle görüşmüştür. Bu görüşmede Uygurlu kardeşlerimizin tabi tutulduğu zulüm gündeme getirilmiş midir? 2 Temmuzda Çin'e bir ziyaret gerçekleştirecek olan Sayın Cumhurbaşkanı, Çin Devlet Başkanı'yla yapacağı görüşmelerde konuyu gündeme getirecek midir?” sorularını yönelten Sezgin, iktidarın sahip çıkmadığı bu soruna Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin sahip çıkması gerektiğini hatırlattı.

İYİ Parti Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin’in ardından CHP ve HDP adına söz alan milletvekilleri de önergeyi desteklediklerini belirtti. Konuşmaların ardından yapılan oylamada AKP’nin ret, MHP’nin çekimser oy kullanması nedeniyle önerge reddedildi.

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uygur türkleri önergesi meclis te reddedildi
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