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"Usta Öğreticiler Kadroya Alınsın"

Halk Eğitim Merkezleri’nde usta öğretici olarak görev yapan eğitimcilerin kadro ve özlük haklarıyla ilgili ciddi sorunlar olduğunu belirten Erbay, “Usta öğreticiler, çeşitli nedenlerle eğitime ulaşma imkanı olmayan bireylere çağın gelişen ihtiyaçlarına cevap verebilecek bilgi, beceri ve davranışları kazandırmak için emek vermektedir. Bu kadar önemli bir görevi yerine getiren usta öğreticilere de kadro verilmesi ve özlük haklarının iyileştirilmesi gerekmektedir.” dedi.

"Usta Öğreticiler Kadroya Alınsın"

Halk Eğitim Merkezleri’nde usta öğretici olarak görev yapan eğitimcilerin kadro ve özlük haklarıyla ilgili ciddi sorunlar olduğunu belirten Erbay, “Usta öğreticiler, çeşitli nedenlerle eğitime ulaşma imkanı olmayan bireylere çağın gelişen ihtiyaçlarına cevap verebilecek bilgi, beceri ve davranışları kazandırmak için emek vermektedir. Bu kadar önemli bir görevi yerine getiren usta öğreticilere de kadro verilmesi ve özlük haklarının iyileştirilmesi gerekmektedir.” dedi.

23 Temmuz 2019 Salı 13:14
"Usta Öğreticiler Kadroya Alınsın"

Halk Eğitim Merkezlerinde görev yapan usta öğreticilere kadro verilmesi için TBMM’ye kanun teklifi veren CHP Muğla Milletvekili ve AB Uyum Komisyonu üyesi Av. Burak Erbay, Halk Eğitim Merkezleri’nin önemini vurgulayarak şunları söyledi: “Bu kurslar bireylerin farklı alanlarda beceriler kazanarak, yetkinliğini artırmanın yanı sıra tüm bireylere, çağın gelişen ihtiyaçlarına cevap verebilecek bilgi, beceri ve  davranışları kazandırmak, onların ilgi ve istekleri doğrultusunda ekonomik, toplumsal ve kültürel gelişimlerini sağlayarak toplumun yaşam kalitesini  yükseltmeyi amaçlamaktadır.Türkiye’nin her ili, ilçesi hatta köyünde görev yapan kadrosuz usta öğreticiler bireylerin mesleki gelişimi, el becerileri kazanmaları, özellikle kadınların toplumsal yaşama katılarak üretim süreçlerinde yer alması açısından önemli bir görev üstlenmektedirler.”

Usta öğreticilerin önemli bir toplumsal görev üstlendiğini belirten Erbay, “Toplumsal gelişme için önemli bir unsur olan Halk Eğitim Merkezleri’nde yaklaşık 60 bin ücretli usta öğretici bulunmaktadır. Ücretli usta öğretici statüsünde bulunan öğreticiler Halk Eğitim Merkezleri’nde görev yapan öğretmenler ile aynı işi yapmaktadır. Öğretmenler ile ücretli usta öğretici arasında görev tanımı ve yapılan iş açısından hiçbir fark olmamasına rağmen, kadro, özlük hakları ve ders ücretleri açısından önemli farklar mevcuttur. Bu farkların giderilmesi ve nitelikli eğitim verilmesinin önünün açılması için usta öğretici olarak görev yapan eğitimcilere kadro verilmelidir.” dedi.

Usta öğreticilerin kadrolarının olmamasının eşitsizliğe neden olduğunu ve çalışma barışını bozduğunu ifade eden CHP’li Erbay, “Kadrolu usta öğreticiler ile ücretli usta öğreticilerin özlük haklarının eşitlenmesi için kadro tahsislerinin gerçekleştirilmesi, eşit çalışma koşullarının oluşturulması, çalışma barışının sağlanması ve mağduriyetlerin giderilmesi adına atılacak önemli bir adım olacaktır.Kadrolu usta öğreticiler 657 sayılı kanunun tanıdığı tüm haklardan yararlanırken, kadrosuz olarak çalışan usta öğreticilerin hiçbir hakka sahip olmaması, eşitsizliğe neden olmakta ve çalışma barışını bozmaktadır.” şeklinde konuştu.

Usta öğreticilere yönelik bu adaletsizliğin giderilmesi için TBMM’ye kanun teklifi verdiklerini söyleyen CHP’li Erbay, “657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na geçici bir madde eklenerek bu sorun çok kolay bir şekilde ortadan kalkacaktır. Bizde verdiğimiz kanun teklifinde geçici madde eklenerek bu sorunun ortadan kaldırılmasını amaçladık.” dedi

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Anahtar Kelimeler:
usta öğreticiler kadroya alınsın
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