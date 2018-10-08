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Ünlü Türkücü CHP'den Aday Oldu!

Bir daha gel Samsun'dan Sarı Saçlım Mavi Gözlüm türkü sözleri ile hafızalara kazınan Türk halk müziği sanatçısı Faruk Demir, 31 Mart 2019 tarihinde yapılması öngörülen yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nden Ardahan belediye başkan aday adayı olduğunu açıkladı.

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Ünlü Türkücü CHP'den Aday Oldu!

Bir daha gel Samsun'dan Sarı Saçlım Mavi Gözlüm türkü sözleri ile hafızalara kazınan Türk halk müziği sanatçısı Faruk Demir, 31 Mart 2019 tarihinde yapılması öngörülen yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nden Ardahan belediye başkan aday adayı olduğunu açıkladı.

08 Ekim 2018 Pazartesi 19:58
Ünlü Türkücü CHP'den Aday Oldu!

Bir daha gel Samsun'dan Sarı Saçlım Mavi Gözlüm türkü sözleri ile hafızalara kazınan Türk halk müziği sanatçısı Faruk Demir, 31 Mart 2019 tarihinde yapılması öngörülen yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nden Ardahan belediye başkan aday adayı olduğunu açıkladı.

Daha önce de Demokratik Sol Parti (DSP)'den Ardahan Milletvekili olan ünlü türkücü Faruk Demir, CHP Ardahan İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında gazetecilere yaptığı açıklamada, CHP'nin yerel seçimlerde özellikle Ardahan'da iddialı olduğunu söyleyerek, "Kazanan Ardahan olacak. 31 mart günü CHP'nin kazanması gerek. Çünkü Ardahan hak ettiği noktada değil. Her gün göç veren bir il konumunda" ifadelerini kullandı.

Faruk Demir, Ardahan'ın tamamen kalkınması için kaynakları harekete geçirecek bir anlayışla harekete geçeceklerini ifade ederek açıklamalarına şöyle devam etti:

"Yeni dönemde CHP’li Ardahan Belediyesi yapmakla yükümlü olduğu rutin belediye işleri yani? Yol, su, kaldırım, park, bahçe, bağ dışında artık Ardahan’ın topyekün kalkınması için kaynakları harekete geçirecek bir anlayışla harekete geçecektir. Eğitimde, sağlıkta, turizmde, ticarette ve sanayide yatırımı Ardahan’a çekmek için projeler geliştireceğiz. Türkiye ve dünyadaki yatırım, finans, ekonomik çevreleriyle Ardahan kaynaklarını buluşturacağız. Bir yatırım ve ARGE grubu oluşturmak zorundayız. Çünkü ekonomik kalkınma olmadan bölgede insanımızı tutmak mümkün değil. İstediğiniz güzellikte yolu yapın, istediğiniz güzellikte suyu getirin ama eğer doğduğu yerde bir çocuk doymuyorsa ve onun altyapısını hazırlayamıyorsa yöneticiler orada başarıdan söz etmek mümkün değil" şeklinde konuştu. 

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 08.10.2018 20:18
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