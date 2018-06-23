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Ünlü Oyuncu Kime Oy Vereceğini Açıkladı

Ünlü oyuncu Kadir Doğulu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı son dakika açıklamasında, 24 Haziran'da kimi destekleyeceğini duyurdu.

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Ünlü Oyuncu Kime Oy Vereceğini Açıkladı

Ünlü oyuncu Kadir Doğulu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı son dakika açıklamasında, 24 Haziran'da kimi destekleyeceğini duyurdu.

23 Haziran 2018 Cumartesi 12:01
Ünlü Oyuncu Kime Oy Vereceğini Açıkladı

Ünlü oyuncu Kadir Doğulu'dan Muharrem İnce'ye mesaj.

Sosyal medya platformu Twitter üzerinden CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'ye bir mesaj gönderen ünlü oyuncu Kadir Doğulu, gönemli ifadeler kullandı. Cumhurbaşkanı adayının Muharrem İnce olduğunu söyleyen Kadir Doğulu, açıklamasında ' Eminim ki siz bu vatana ve halkına en iyi şekilde hizmet edeceksiniz' dedi.

Doğulu'nun Muharrem İnce'ye yolladığı mesajı şu şekilde;

“Bilmenizi isterim sayın Vekilim,

Yıllardır takip ederim sizi. Naçizane görüşüm şöyle; ‘vekillik nedir, nasıl yapılır’ sorularının cevabı sizdiniz bendenize göre. Atatürk ilke ve inkilaplarına değer veren onları yücelten, liyakata önem veren birisiniz. Her fırsatta sohbetlerinizi dinliyorum ve fark ediyorum ki her zaman en küçüğümüzün de anlayacağı şekilde anlatıyorsunuz. Bize göre bu erdemdir… Ümidim tüm halkın bu seçimleri ‘ince’ düşünüp ‘ince’ görmeleri yönünde. Reis-i Cumhur’un ne demek olduğunu ve nasıl icra edileceğini de sizden en iyi şekilde göreceğimize eminim. Sayın Vekilim, bu seçimlerde bendenizin Cumhurbaşkanı adayı sizsiniz. Koşulsuz teslim olduğumuz Rabbim yar ve yardımcınız olsun… Eminim ki siz bu vatana ve halkına en iyi şekilde hizmet edeceksiniz. Bize de hizmetleriniz sırasında ihtiyacınız olursa, burada olduğumuzu bilmenizi isterim.

Karşılıksız sevgi ve işbirliğinin hüküm süreceği günlerin hasreti ile…

Hürmetlerimle…”

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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