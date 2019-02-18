Ünlü oyuncu Emre Kınay İYİ Parti'den aday oldu! Ve resmen açıklandı

İYİ Parti, 32'si ilçe ve 24'ü belde olmak üzere toplam 56 belediye başkan adayını daha açıkladı. İstanbul Kadıköy'de daha önce aday olacağını duyurduğumuz ünlü oyuncu Emre Kınay, aday gösterildi.