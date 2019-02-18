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Ünlü oyuncu Emre Kınay İYİ Parti'den aday oldu! Ve resmen açıklandı

İYİ Parti, 32'si ilçe ve 24'ü belde olmak üzere toplam 56 belediye başkan adayını daha açıkladı. İstanbul Kadıköy'de daha önce aday olacağını duyurduğumuz ünlü oyuncu Emre Kınay, aday gösterildi.

Ünlü oyuncu Emre Kınay İYİ Parti'den aday oldu! Ve resmen açıklandı

İYİ Parti, 32'si ilçe ve 24'ü belde olmak üzere toplam 56 belediye başkan adayını daha açıkladı. İstanbul Kadıköy'de daha önce aday olacağını duyurduğumuz ünlü oyuncu Emre Kınay, aday gösterildi.

18 Şubat 2019 Pazartesi 19:17
Ünlü oyuncu Emre Kınay İYİ Parti'den aday oldu! Ve resmen açıklandı

İYİ Parti'den yapılan yazılı açıklamada, 31 Mart Yerel Seçimleri için Afyonkarahisar, Amasya, Bursa, Erzurum, Hakkari, Isparta, İstanbul, Kütahya, Mersin, Rize, Tokat, Yalova, Yozgat, Sinop, Şanlırurfa, Trabzon, Tunceli, Konya, Kırklareli, Zonguldak, Ordu, Mardin ve Tokat'ta belirlenen toplam 32 ilçe, 24 belde belediye başkan adayı kamuoyu ile paylaşıldı.

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Açıklamada, İstanbul'un Kadıköy ilçesinde oyuncu Emre Kınay, Beşiktaş ilçesinde Affan Keçeci'nin belediye başkan adayı olduğu belirtidi.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 18.02.2019 19:34
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