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Ünlü araştırma şirketinin patronu erken seçim için tarih verdi

Konsensus Araştırma Şirketi Başkanı Murat Sarı, Türk siyasetinin çok sıcak bir döneme girdiğini ifade ederek “2020 yılının sonunda ya da 2021 yılının başında yeni bir seçim bekliyoruz" açıklamasında bulundu.

Ünlü araştırma şirketinin patronu erken seçim için tarih verdi

Konsensus Araştırma Şirketi Başkanı Murat Sarı, Türk siyasetinin çok sıcak bir döneme girdiğini ifade ederek “2020 yılının sonunda ya da 2021 yılının başında yeni bir seçim bekliyoruz" açıklamasında bulundu.

05 Kasım 2019 Salı 18:00
Ünlü araştırma şirketinin patronu erken seçim için tarih verdi

Ekonomideki gidişat, yeni kurulacak partiler ve dış politikadaki sıcak gelişmeler kamuoyunun gündemini meşgul etmeye devam ederken son gelişmelerin partilerin oy oranlarına nasıl yansıyacağı da merak konusu oldu.

Yeniçağ gazetesinden Tolgahan Karaoğlu'nun haberine göre Konsensus Araştırma Şirketi Başkanı Murat Sarı,  yaptığı açıklamada Türk siyasetinin sıcak bir döneme girdiğini ifade ederek “2020 yılının sonunda ya da 2021 yılının başında yeni bir seçim bekliyoruz. Kamuoyu araştırmaları tekrar ön plana çıkacaktır. Dolayısıyla sürecin iyi takip edilmesi gerekiyor” dedi.

Son yaptıkları araştırma sonuçlarında parlamenter sisteme dönülmesini isteyenlerin oranının yüzde 51 olduğunu ifade eden Murat Sarı, ellerinde meclis aritmetiğini çıkarabilecekleri herhangi bir sonuç olmamakla birlikte Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne desteğin düştüğünü ve bunun da AK Parti-MHP ittifakının oylarını olumsuz etkileyeceğini ifade etti.

Sarı, bununla birlikte ekonomideki gidişatın negatife doğru ilerlediğini ifade ederek bu durumun mevcut hükümete sorun yaratacağını söyledi. Sarı, “Bu pazar seçim olsa ekonomideki durum mevcut iktidarın oylarını elbette negatif anlamda etkileyecektir” değerlendirmesinde bulundu.

BARIŞ PINARI HAREKÂTI

Barış Pınarı Harekâtı’nın kamuoyundaki yansımalarına yönelik olarak ”Vatandaşın muhalefette olan kısmı harekata çok yüksek bir destek vermiyor” ifadelerini kullanan Sarı, MHP ve AK Parti tabanının yüksek bir destekte bulunduğunu söyledi. Sarı, harekattan önce Cumhur İttifakı’nın ciddi bir düşüş içinde olduğunu ifade ederek “Barış Pınarı Harekâtı Cumhur İttifakı’nın oy erimesini şimdilik durdurmuş gibi görünüyor” şeklinde konuştu.

BABACAN VE DAVUTOĞLU'NUN PARTİLERİ NE KADAR OY ALIR?

Murat Sarı, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan’ın kuracağı yeni partilere yönelik olarak ise “Türkiye’de yeni bir partiye ihtiyaç var mı, yok mu” sorusu burada önem kazanıyor. Türkiye’nin yüzde 21’i yeni bir partiye gerek olduğunu söylüyor. Yüzde 79’u ihtiyaç olmadığını söylüyor. Fakat burada önemli olan yeni partilerin kimin etrafında, hangi kadrolarla kurulacağı elbette. Ahmet Davutoğlu’na yüzde 13, Ali Babacan’a yüzde 9, Abdullah Gül Ali Babacan ikilisine yüzde 10 civarında destek olabilir” dedi.

İfade edilen rakamların net olmadığını da sözlerine ekleyen Sarı, “Dolayısıyla o partiler kurulmadan net bir şey söyleyemeyiz ama her beş kişiden biri Türkiye’de yeni bir parti beklentisi içinde” dedi.

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