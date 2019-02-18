"Üniversiteli İşsizlerin Sayısı Her Geçen Gün Artıyor"

İşsizliğin en ağır yükünü gençlerin çektiğine, üniversite mezunu gençler arasındaki işsizliğin her geçen gün arttığına dikkat çeken Sümer, “Bu gençlerin sorunlarıyla kim ilgilenecek?” diye sordu.

TBMM KİT Komisyonu, CHP Grup Yönetim Kurulu Üyesi ve CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer’in sağlık alanında kadro bekleyen üniversite mezunlarıyla ilgili soruları yanıtsız kaldı. CHP’li Sümer, atama bekleyen üniversite mezunu gençlerin durumuna dikkat çekmek amacıyla konuyu TBMM gündemine taşıdı. Üniversite mezunu olmasına rağmen, hak ettikleri alanlara atanamayan binlerce genç olduğunu belirten Sümer, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yanıtlanması talebiyle hazırladığı önergesinde, kritik durumlarda hastaya ya da yaralıya ilk müdahalede bulunan profesyonel sağlık uzmanı olarak görev yapanların paramedik sağlık teknikerleri ile Sağlık Bakanlığı bünyesinde atama bekleyen; evde hasta bakım teknikeri, tıbbi sekreter, anestezi teknisyeni, diyetisyen, tıbbi protez ortez teknikeri, fizyoterapist, radyoloji teknisyen ve teknikerinin sorunlarına dikkat çekti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise önergeye yanıt vermedi. Böylece atama bekleyen on binlerce gencin yanıt beklediği sorular yanıtsız kaldı.

KİM İLGİLENECEK?

Ülkemizdeki ekonomik krizin, etkilerini toplumda her geçen gün daha fazla hissettirdiğine dikkatleri çeken Sümer, “Neredeyse tüm sektörlerde yaşanan, çöküş olarak da adlandırılabilecek gelişmeler nedeniyle büyük fabrika ve işletmeler birer birer ya kapanıyor, ya da iflasın bir önceki aşaması olan konkordato ilan ediyor. İktidarın Milli İstihdam Seferberliği yılı ilan ettiği ve istihdam artışına yönelik çok sayıda teşvik ve desteğin devreye aldığı 2018 yılında dahi sigortalı işçi sayısı bir önceki yılın dahi gerisine düştü” dedi.

TÜİK’in Kasım ayı işsizlik verilerinin de ülkemizdeki ekonomik krizi ve işsizlik sorununun boyutunu ortaya koyduğunu ifade eden Sümer, “İşsizliğin en ağır yükünü gençler çekiyor. TÜİK verilerine göre 15-24 yaş arasındaki gençlerde işsizlik oranı son bir yılda 4.3 puan artarak 2018’in Kasım ayında yüzde 23.6’ya ulaştı. Üniversite mezunu olup da işsiz olanların sayısı da 1 milyon 32 bin kişi olarak gerçekleşti. Her ile üniversite açmak güzel elbette ama bu üniversitelerden mezun olan gençlerimize iş olanakları ne zaman sağlanacak? Ailelerinin bin bir çile ile okuttuğu ve bugüne kadar getirdiği, atama bekleyen gençlerin sorunları ortada. Bu gençlerimizle kim ilgilenecek?” diye sordu.

Sümer, ekonomik krizin toplumda mutsuzluk, umutsuzluk, kaygı, tedirginlik, depresyon ve intihar gibi olumsuz sonuçları doğurduğuna da dikkat çekerek, devlette ve özel sektörde istihdam odaklı çözümlerin ve buna uygun politika ve yatırımların desteklenmesi gerektiğini söyledi.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA