üniversitelerde kariyer merkezleri kuruluyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ikinci 100 günlük eylem planı kapsamında yapılan açıklamalarda kariyer merkezlerinin kurulacağı açıklandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Gençlerimize gelecek iş planlarında yardımcı olmak amacıyla üniversitelerimizin tamamında Kariyer Merkezleri kuruyoruz. Türkçemizin doğru kullanımını temin ve teşvik etmek amacıyla yeni bir kampanya başlatıyoruz. Şehirlerimizin estetiğine zarar veren tabela kirliliği ile daha yoğun bir mücadeleye girişiyoruz." ifadelerine yer verildi.
davutoğlunun başbakanlığından beri yatıp kalkıp üniversitelere kariyer merkezi kuracaz diyorlar herhalde kariyer kelimesi oy getiriyor demekki ne kariyer merkeziymiş kurulmadı gitti başbakanlık makamı kalmadı ortada hala kurulacaklar ayrıca ne gerek var bazı üniversitelerde işkurun hizmet noktaları var bunları tüm üniversitelere yayın oraları daha aktif hale getirin olsun bitsin boşuna laf kalabalığı veya kariyer merkezi kulağa hoş geliyor demekki sürekli dillendiryoriyorlar.