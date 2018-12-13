üniversitelerde kariyer merkezleri kuruluyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ikinci 100 günlük eylem planı kapsamında yapılan açıklamalarda kariyer merkezlerinin kurulacağı açıklandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Gençlerimize gelecek iş planlarında yardımcı olmak amacıyla üniversitelerimizin tamamında Kariyer Merkezleri kuruyoruz. Türkçemizin doğru kullanımını temin ve teşvik etmek amacıyla yeni bir kampanya başlatıyoruz. Şehirlerimizin estetiğine zarar veren tabela kirliliği ile daha yoğun bir mücadeleye girişiyoruz." ifadelerine yer verildi.