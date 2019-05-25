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“Üniversite mezunu daimi işçiler, statü değişikliği bekliyor”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, kamu kuruluşlarında ‘daimi işçi statüsünde’ istihdam edilen üniversite mezunu personelin statülerinin, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında değiştirilmesi gerektiğini söyledi.

“Üniversite mezunu daimi işçiler, statü değişikliği bekliyor”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, kamu kuruluşlarında ‘daimi işçi statüsünde’ istihdam edilen üniversite mezunu personelin statülerinin, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında değiştirilmesi gerektiğini söyledi.

25 Mayıs 2019 Cumartesi 10:19
“Üniversite mezunu daimi işçiler, statü değişikliği bekliyor”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, kamu kuruluşlarında ‘daimi işçi statüsünde’ istihdam edilen üniversite mezunu personelin statülerinin, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında değiştirilmesi gerektiğini söyledi. 
 

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, kamu kurumlarında daimi işçi statüsünde çalışan üniversite mezunu personelin, aynı işi yapmalarına rağmen 657’ye tabi üniversite mezunu personel ile maaş, tayin ve özlük haklar bakımından aralarında ciddi farklar bulunduğunu ifade etti. 

İşçi statüsünde çalışan üniversite mezunu personelin, kurumlar arası geçiş haktı, tayin hakkı, imza yetkisi ve derece yükseltme şansının bulunmadığını belirten Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, bu statüdeki personelin; atama, nakil, görevlendirme, seçimle, terfi, yükselme, görevden alınma ve emekliye sevk usul ve esaslarına ilişkin daha önce yapılan düzenlemelerden faydalanamadığını belirtti. 

Gürer, Üniversite mezunu işçilerin, kamu kurumlarında aynı işi yaptıkları ve üniversite mezunu memurlar ile aralarındaki hak mağduriyetinin giderilmesi gerektiğini sözlerine ekledi. 

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üniversite mezunu daimi işçiler statü değişikliği bekliyor
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