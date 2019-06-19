üniversite mezunlarını sevindirecek kanun teklifi mecliste

Türkiye’de artık her dört işsizden birinin üniversite mezunu olduğunu hatırlatan Ömer Fethi Gürer, “İş bulamayan üniversite öğrencisinin eğitim döneminde aldığı borçlanmanın ödeme tarihi geliyor. Üniversite bitirmiş ama işsiz öğrencinin borcunu ailesi ödemek zorunda kalıyor. Ciddi mağduriyetler var. Vermiş olduğumuz bu Kanun Teklifi Türkiye'de, üniversite mezunu olup işsizlikle boğuşan gençlerimizin ve dar gelirli ailelerin bir nebze olsun rahat etmesini sağlayacaktır” dedi.

“HER DÖRT GENÇTEN BİRİ İŞSİZ”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Üniversiteden mezun olduktan sonra uzun yıllar işsizlikle karşılaşan, iş bulduktan sonra da güvencesiz çalışma koşullarının içine sürüklenen gençlerimizin artık hayata borçla başladığını ifade etti.

Ömer Fethi Gürer, “2018 yılında yüzde 19 olan genç işsizlik, 2019 yılında 26,1'e yükselmiş ve Türkiye'de her 4 gençten biri işsiz, 2014 yılında yüzde 10,6 olan yükseköğrenim işsizliği, 2018 yılında yüzde 12,4'e yükselmiş. İşsizlik oranları mezun olunan bölümlere göre büyük değişim gösteriyor. İş arayan kadar umudunu yitirdiği için iş aramaktan vazgeçenler var. Bu arada KYK’ya borç ödeme zamanı gelince ailelerin sorunları da artıyor” dedi.

“HER DÖRT İŞSİZDEN BİRİ ÜNİVERSİTE MEZUNU”

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) iki gün önce açıkladığı Mart 2019 dönemi işgücü istatistiklerinden arındırılmış verilerle aylık seyre bakıldığında işsiz sayısındaki artışın bir milyon 309 bin olduğunu hatırlatan CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Geçen yıl Mart ayında 3 milyon 178 bin olan işsiz sayısı bu yılın Mart ayında 4 milyon 487 bine yükselmiş. İşsiz sayısındaki artış yüzde 41.2 olarak hesaplanmış. On bir yılda üniversite mezunu işsiz sayısı 262 bin kişi artarak 1 milyon 87 bin kişiye ulaşmış. Yani Türkiye'deki her dört işsizden biri üniversite mezunu. Bir de bu işsizlerimize KYK borcu yüklemeyelim” dedi.

GÜRER’DEN HÜKUMETE ÇAĞRI

TBMM’ye sunmuş olduğu Kanun Teklifi ile Türkiye'de üniversite mezunu olup işsizlikle boğuşan gençlerin ve dar gelirli ailelerin bir nebze olsun rahat etmesinin amaçlandığını ifade eden Gürer, hükumete bu konuda acil harekete geçmesi için çağrıda bulundu. Gürer, “Okulunu bitiren çok sayıda mezun, bizleri arayıp bu bağlamda çözüm üretilmesini istemektedir. KYK borçları için, iş bulmadan ödeme olmamasını talep etmektedir. Bu kanun bu sorunu çözecektir” dedi..

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