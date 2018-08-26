Ümit Özdağ’dan TSK’nın Atatürk’süz ‘Zafer Haftası’ videosuna tepki

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından 26 Ağustos Malazgirt Zaferi ve 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın yıl dönümü nedeniyle tarihten video görüntülerinin yer aldığı 6 seriden oluşan bir anma videosu hazırlandı. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ümit Özdağ, videoda Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yer almamasına tepki gösterdi. Konu ile ilgili Türk Silahlı Kuvvetleri'nden açıklama yapıldı.

Türk Silahlu Kuvvetleri, Zafer Bayramı Haftası dolayısıyla haftanın anlam ve önemine dair özel videolar hazırladı.

26 Ağustos Malazgirt Zaferi ve 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın yıl dönümünde hazırlanan videoların hafta boyunca sosyal medya hesaplarından yayımlanacağı açıklanmıştı.

Türk Silahlı Kuvvetleri, 6 seriden oluşan özel videoların birincisini dün paylaştı.

TSK‘nın sosyal medya hesaplarından yayımlanan video, “Büyük Zafere Adım Adım” başlığı ile yayımlandı.

Tarihi görüntülerin yer aldığı 30 saniyelik videoda topçu ve süvari birliklerinin Kurtuluş Savaşı’ndaki mücadeleleri yer alıyor.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ümit Özdağ, TSK’nın paylaştığı videoda Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yer almamasına tepki göstererek sosyal medya platformu Twitter hesabından eleştirisini dile getirdi. “Atatürk’süz Büyük Zafer öyle mi? Aferin size” ifadelerini kullandı.

TSK konuya ilişkin yaptığı açıklamada, yayınlanan videonun 6 seriden oluştuğu, diğer 5 seride Atatürk’le ilgili birçok görüntünün yeraldığı açıklandı.

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