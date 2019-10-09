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Ülkücülerin acı kaybı

Ülkü Ocakları'nın kurucu genel başkanı Aytekin Yıldırım, hayatını kaybetti.

Ülkücülerin acı kaybı

Ülkü Ocakları'nın kurucu genel başkanı Aytekin Yıldırım, hayatını kaybetti.

09 Ekim 2019 Çarşamba 08:26
Ülkücülerin acı kaybı

Ülkü Ocakları'nın kurucu genel başkanı Aytekin Yıldırım, bu sabah evinde hayatını kaybetti. 1968-1970 yılları arasında Ülkü Ocakları'nın Kurucu Genel Başkanlığı görevinde bulunan Yıldırım, 1971'de Ankara SBF'den mezun olduktan sonra Ticaret Bakanlığı ve DPT'de uzmanlık ve yöneticilik görevlerinde bulunmuş, 12 Eylül 1980'den sonra özel sektöre geçmişti.

Tarsuslu olan Aytekin Yıldırım'ın cenaze namazının 9 Ekim 2019 Çarşamba günü öğle namazına müteakip İstanbul Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Cami'nde kılınacağı bildirilirken, cenazeye çiçek gönderilmemesi, göndermek isteyenlerin Cerrahpaşa Vakfına bağışta bulunmaları istendi.

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