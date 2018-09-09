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'Ülken için savaşır mısın? anketine AK Parti ve MHP seçmeninin verdiği cevap polemik yarattı

Optimar Araştırma şirketinin 2018 Ağustos ayı Siyasal Araştırmalar anketinde, 'Ülken için savaşır mısın?' sorusu vatandaşlara yöneltildi. O ankette AK Parti ve MHP seçmeninin verdiği cevap ise polemiklere neden oldu.

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'Ülken için savaşır mısın? anketine AK Parti ve MHP seçmeninin verdiği cevap polemik yarattı

Optimar Araştırma şirketinin 2018 Ağustos ayı Siyasal Araştırmalar anketinde, 'Ülken için savaşır mısın?' sorusu vatandaşlara yöneltildi. O ankette AK Parti ve MHP seçmeninin verdiği cevap ise polemiklere neden oldu.

09 Eylül 2018 Pazar 17:04
'Ülken için savaşır mısın? anketine AK Parti ve MHP seçmeninin verdiği cevap polemik yarattı

Optimar Araştırma şirketinin 2018 Ağustos ayı Siyasal Araştırmalar anketinde, 'Ülken için savaşır mısın?' sorusu vatandaşlara yöneltildi. O ankette AK Parti ve MHP seçmeninin verdiği cevap ise polemiklere neden oldu.

Kamuoyu araştırma ve anket şirketi Optimar'ın 2018 Ağustos ayında yaptığı Siyasal Araştırmalar anketinde kamuoyunun çeşitli eğilimleri hakkında veriler toplandı.

Anket sonuçlarını köşesine taşıyan Star yazarı Ersoy Dede, AK Parti ve MHP seçmeninin verdiği cevapları sorguladı:

"Vatandaşın yüzde 31’i kesinlikle savaşırım derken yüzde 33’ü biraz daha çekimser bir tonla ‘savaşırım’ demiş.. Bu iki verinin toplamı yüzde 64.. Peki ya gerisi?.. Açık söyleyeyim hayal kırıklığıdır benim için bu. Şimdi daha trajik olan tabloya geliyorum..‘Ülkem savaşa girerse ben de savaşırım’ diyenlerin sayısı MHP’ye oy verenler arasında yüzde 88, AK Parti’ye oy verenler arasında ise yüzde 70..

İsim vermeden HDP'ye oy veren % 7.5'luk bölümün bu soruya 'Evet' yanıtı vermeyeceğini savunan Star yazarı, 'kesinlikle savaşırım' diyenlerin oranının sadece % 31 olmasına dikkat çekerken, MHP seçmeninde bu oranın % 88, AK Parti seçmeninde ise yüzde 70 olmasına şaşırdığını "Bu iki parti seçmeninde oranın % 100 çıkması gerekiyor muydu?.. Ne değişti acaba?.. " sözleri ile ifade etti.

Star yazarı Dede'nin bu sorusuna cevap ise Optimar Araştırma Şirketi Başkanı Hilmi Daşdemir'den geldi. Daşdemir, Twitter'dan verdiği yanıtta "2018 Ağustos ayı Türkiye’nin Nabzı araştırmamızdaki “savaş halinde ülkeniz için savaşır mısınız?” Sonucunu @ersoydede köşesine taşımış ve oranları düşük bulmuş, yüzde 10 hain kontenjanını düşündüğümüz zaman “savaşmam” diyen yüzde 16 oranı da çok yüksek sayılmaz. Elbette yüzde 100 çıkmasını bekleriz. Ancak, PKK için dağa çıkanlar da FETÖ adına asker, polis, adalet kurumlarına yerleşen okullarda çocuklarımızı devşiren kanı bozukların da aramızdan çıkarıldığını unutmamak gerek. Türk Milleti kritik cevabını 15 Temmuz 2016 olduğu gibi o an gelince verir" şeklinde yazdı.

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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