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Ulaş Karasu: Odyometistlerin Sesini Duyun!

CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu bugün TBMM’inde yapmış olduğu konuşmada atama sorunu yaşayan odyometristlerin durumunu Meclis gündemine taşıdı.

Ulaş Karasu: Odyometistlerin Sesini Duyun!

CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu bugün TBMM’inde yapmış olduğu konuşmada atama sorunu yaşayan odyometristlerin durumunu Meclis gündemine taşıdı.

05 Şubat 2019 Salı 18:14
Ulaş Karasu: Odyometistlerin Sesini Duyun!

CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu bugün TBMM’inde yapmış olduğu konuşmada atama sorunu yaşayan odyometristlerin durumunu Meclis gündemine taşıdı.

Karasu yapmış olduğu konuşmada;

‘’Ülkemizde her yıl binlerce mezun verilen Odyometri bölümü mezunu olan Odyometristlerin görev alması gereken servislerde maalesef Hemşireler ve Ebelere  görev verilmekte ve asıl konu ile ilgili yetişmiş olan, Odyometristler  açıkta kalmaktadırlar.

İşitme kayıplı yeni doğan bebekleri tespit etmek için hemşirelere ve ebelere verilen eğitimler yetersizdir.

Buna rağmen  Odyometristlerin testlerin güvenilirliği ve yetkileri gereği yenidoğan tarama ünitesinde çalışma zorunluluğu bulunmaktadır. Bu testlerin son derece önemli olduğu gerçektir.

Sağlık Bakanlığı 2018 yılı sağlık personeli alımlarında son yıllarda odyometrist atamaları  diğer sağlık bölümlerinin gerisinde kalmaktadır. Mezun sayısının giderek artması, alımların az olması ve yanlış istihdam sonucunda odyometristler işsizlik sorunu yaşamakta ve mağdur edilmektedir. Toplam mezun sayısının 10 bin civarında olan bu bölüm mezunlarına 2019 yılı içerisinde Atama kontenjanlarının arttırılmasının kaçınılmazdır. Önemli olan bölüm açmak değil, istihdam yaratmaktır’’ diyerek Hükümetin Bakanlık atamalarındaki yetersizliğini ve yanlış istihdam sorunlarını dile getirdi.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 05.02.2019 19:01
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