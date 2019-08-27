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Uğuroğlu: İmamoğlu tatildeyken sel oldu Erdoğan tatildeyken darbe oldu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tatilde olduğu esnada İstanbul'da meydana gelen sel baskını medyanın ve siyasetin gündemindeki yerini korumaya devam ediyor.

Uğuroğlu: İmamoğlu tatildeyken sel oldu Erdoğan tatildeyken darbe oldu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tatilde olduğu esnada İstanbul'da meydana gelen sel baskını medyanın ve siyasetin gündemindeki yerini korumaya devam ediyor.

27 Ağustos 2019 Salı 11:05
Uğuroğlu: İmamoğlu tatildeyken sel oldu Erdoğan tatildeyken darbe oldu

Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da yaşanan sel baskını sırasında tatilde olmasıyla ilgili tartışmalar sürüyor.

Medyada bir taraftan İmamoğlu'nun tatilde olmasıyla ilgili eleştiriler yapılırken bir taraftan da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tatildeyken 15 Temmuz darbe girişiminin gerçekleştiğine ilişkin değerlendirmeler de yapılıyor.

Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, İstanbul'da yaşanan sel felaketi sırasında tatilde olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan eleştirileri konu alan bir yazı kaleme aldı.

Yazısında İmamoğlu'nun sel felaketi anında tatilde olmasıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "İstanbul'u sel bastı, beyefendi tatilde. Ben başbakanlığımda da cumhurbaşkanlığımda da böyle tatil yapamadım"şeklindeki açıklamalarını eleştiren Uğuroğlu, 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tatilde olduğunu hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İmamoğlu'na ilişkin açıklamalarını çelişki olarak değerlendiren Uğuroğlu, yazısında şu ifadeleri kullandı:

Birkaç gün bekledim ki muhalefetin her haberin peşine takılıp demeç vermeye meraklı siyasetçiler çıkıp şunu söylesinler:
15 Temmuz'da FETÖ darbesi oldu, beyefendi tatilde...
Erdoğan siyaseten asist yaptı. Golü atmak muhalefete düşer ama baktım ki top boşta, Erdoğan'ın kalesine golü atayım dedim…
Her yıl ailesi ile 5 yıldızlı otellerde tatil yapan Erdoğan değil mi?
Marmaris'te 5 yıldızlı otelde ailesi ile tatilde iken 15 Temmuz darbe girişiminin başladığını eniştesinden öğrenen Erdoğan değil mi?"

Yazısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tatildeyken 15 Temmuz darbe girişimini eniştesinden öğrendiğine ilişkin açıklamalarını da dile getiren Uğuroğlu, "İktidar olmak muktedir olmaktır. Darbe girişimini başlamadan bitirmek kimin görevidir? MİT Müsteşarı Hakan Fidan'a, "ulaşamadım" diyen Cumhurbaşkanı'na sormak gerekmez mi? Müsteşar Yardımcıları yok muydu? İçişleri Bakanı yok muydu? Bakanlık müsteşarı, Emniyet Genel Müdürü ve yardımcıları yok muydu? Milli Savunma Bakanı yok muydu? Bunlardan birine neden ulaşmadınız?" dedi.

İmamoğlu'na İstanbul'da yaşanan sel baskını üzerinden tatilde olmasına yönelik eleştiri yapılabileceğini ifade eden Uğuroğlu, 15 Temmuz hain darbe girişimi anında tatilde olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da darbe girişiminde tatilde olmasının hesabını vermesi gerektiğini söyledi.

15 Temmuz darbe girişimi olduğu sırada tatilde olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hesap vermesi gerektiğini belirten Uğuroğlu, yazına şu şekilde devam etti:

"Evet, İmamoğlu tatilde iken İstanbul'u sel bastı.
Erdoğan tatilde iken Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük darbe teşebbüsü faciası 15 Temmuz'da yaşandı.
Hangisi daha önemli? Bunları söyleyecek muhalefet olmayınca beyefendi "İstanbul'u sel basmış" da "İmamoğlu tatildeymiş" diye esip gürlüyor.
İmamoğlu tatildeyken sel basmasının hesabını versin tamam itirazım yok.
Ama Erdoğan da, Türkiye'yi 15 Temmuz kahpe FETÖ darbe girişimine muhatap etmesinin hesabını versin…
Bu hesabın sorulmamasına itirazım var."

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uğuroğlu imamoğlu tatildeyken sel oldu erdoğan tatildeyken darbe oldu
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