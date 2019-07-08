Üçüncü Havalimanına Kuş ve Rüzgar Engeli!

Geçtiğimiz hafta İstanbul- Antalya seferinin kuş sürüsüne girmesi ve kokpit camının çatlaması sonucu uçağın acil iniş yapması ile yürekler ağıza gelmişti. CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar üçüncü havalimanına ilişkin iddiaları Meclis gündemine taşıdı.

600 BİN KUŞ’UN GÖÇ ALANI

2013 yılında ihale edilen Üçüncü havalimanının yer tespiti sırasında ÇED raporunda yer alan hususlara dikkat çeken CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar bölgenin orman, mera ve göl alanında yer aldığını ve buna ilişkin birçok uyarının göz ardı edildiğini söyledi.

Akar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan’ın cevaplaması istemi ile Meclise soru önergesi verdi. Önergesinde ÇED raporunda yer alan uyarıların altını çizen Akar, bölgenin 200 kuş türüne ev sahipliği yaptığı ve yılda 600 bin kuşun göç alanında yer aldığını ancak yapımcı firmanın bu konuda yapması gereken önlemleri almadığı iddialarının ciddi olduğunu söyledi.

YILDA 107 GÜN FIRTINA ENGELİ

Üçüncü havalimanının yapım öncesinde 2 yıl kuş sürülerinin hareketlerin incelenmesi ve 6 aylık periyotlar halinde raporların sunulup sunulmadığını Bakan Turhan’ın cevaplamasını isteyen Akar, ayrıca aynı bölgenin yılda 107 gün fırtına ve 65 gün yoğun bulutlu olmasının yer seçiminin yanlış yapıldığının göstergesi olacağını söyledi. Bu unsurlara karşı alınan önlemleri soran CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, Türkiye Havacılık Tıbbı Derneği’nin raporuna da yer vererek bugüne kadar Dünya da sadece kuş faktöründen dolayı 20 yılda 18 kazanın meydana geldiğini ve 200 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Akar’ın cevaplanmasını istediği sorular şöyle;

Üçüncü havalimanı inşasından önce ÇED raporunda yer alan hususlara ilişkin hangi çalışmalar yapılmıştır? Yıllık 600 bin kuşun göç alanında yer aldığı belirtilen üçüncü havalimanı bölgesin de yapımcı firma bu unsurları göz önünde bulundurmuş mudur? ÇED raporunda da yer alan 6 aylık gözlem raporları yapılmış mıdır? Yapılmışsa hangi tarihlerde yapılmış ve hangi bulgulara ulaşılmıştır? Yapılmamış ise Bakanlığınız tarafından firmaya neden inşasına ilişkin gerekli izinler verilmiştir? Türkiye Havacılık Tıbbı Derneği’nin raporuna göre, son 20 yılda dünyadaki sivil uçuşlarda, kuş çarpması nedeniyle 18 büyük kaza meydana gelmiş ve 200 kişi bu nedenle hayatını kaybetmiştir. Bu kadar ciddi sonuçların olabileceği kazalara ilişkin Devlet Hava Meydanlarının almış olduğu önlemler nelerdir? Yine bölgenin 107 gün fırtınalı, 65 günü ise yoğun bulutlu olduğu iddiaları doğru mudur? Bu konuda yapılan çalışmalar nelerdir? Açılışı ile birlikte rüzgar faktörü nedeni ile inişlerin yapılamadığı ya da diğer havalimanlarına acil inişlerin yapıldığı seferler bulunmakta mıdır? Bu seferler hangileridir ve hangi tarihlerde meydana gelmiştir? Yine kuş sürülerinden kaynaklı havalimanına geri dönmek durumunda kalan uçuş seferleri olmuş mudur? Bu nedenden kaynaklı iptal edilen, acil dönüş ve iniş yapma durumunda kalan sefer sayısı kaç olmuştur? Bu seferler hangi tarihlerde olmuştur?

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