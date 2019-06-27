"Ücretli Öğretmenlik Uygulaması Sömürü Demektir"

“Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı özel eğitim kurumlarının sayısı artırılmalı ve özel eğitim öğretmenlerinin istihdamına yeterli kontenjan ayrılmalıdır. Engelli bireylerimizi topluma kazandırmak nitelikli bir eğitime tabi tutmak Milli Eğitim Sistemi’nin başlıca görevlerinden olmalıdır.”

Siyasi İktidar İlkokula Başlama Yaşı Hatasından 7 Yıl Sonra Dönmektedir

“Milli Eğitim Sistemi’nde yaşanan sorunları ve tavsiyelerimizi defaten paylaştık. Ancak bu sorunlara hep birlikte kolektif bir çözüm yolu bulacak çalışma ortamı oluşturmak maalesef bu iktidarın anlayışından uzaktır. Bunun en bariz örneğini ülkemiz 7 yıl önce başta Cumhuriyet Halk Partisi grubu olmak üzere her kesimce eleştirilen ilkokula başlama yaşının önce 60 aya düşürülmesi sonrada yönetmelikle 66 aya çıkarılmasında yaşadı. Bunu tartışmaya bile izin vermediniz. Şimdi aynı iktidar tarafından bir gecede alınan bu yanlış karardan 7 yıl sonra dönülerek bu kanun teklifi ile 69 aya çıkarılmaktadır. Çocuğun sosyal motor becerilerinin 6 yaşında yani 72 ayda tamamladığı bilimsel bir gerçektir.”

Eğitimin Bütçesi Faiz Bütçesinden Daha Az

“Eğitim öğretim dönemi bu yıl yeni Milli Eğitim Bakanı ile başladı ancak eski sorunlar hâlâ devam etmektedir. 2019 yılı bütçe kanunu görüşülürken bu kürsüde bakanlığın bütçesini sorgulayan konuşmalar yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2019 bütçesi 2019 yılı faiz giderine maalesef yenik düştü! Milli Eğitim Bakanlığı’nın bütçesi 113 milyar lira. Oysa faize ayrılan bütçe 117 milyar lira. Bakanlığın bütçesinin zaten % 83’ü personel gideridir. Yani geriye eğitimin niteliğini, teknolojisini, donanımını artırmak için 20 milyar lira bile kalmıyor.”

Uyuşturucu Kullanma Yaşından Dolayı Yüzünüz Kızarıyor mu?

“Eğitimin gitgide daha fazla paralı hâle getirildiği ülkemizde özellikle yoksul ailelerin çocuklarında kendini okula ait hissetme duygusu azalıyor ve okullaşma oranı aşağı doğru seyrediyor. İlkokulda % 91 olan okullaşma oranı ortaokul için % 94 liseler için de maalesef % 83 olmuştur. Bu rakamlar çağdaş gelişmiş bir ülke verileriyle örtüşmemektedir. Suç oranına bakarsanız çocuk denecek yaşta işlenen suç oranları da yine çağdaş gelişmiş bir ülke verileriyle örtüşmemektedir. Ülkemizde çocuklarımızın hızla suça sürüklendiği, uyuşturucu kullanma yaşının 9-10 yaşlarına düştüğü bir ortamda biraz olsun yüzümüz kızarmalı ve oturup düşünmeliyiz.”

Yurt Sorunu Acil Çözüm Beklemektedir

“Okulların yurt sorunu büyüyerek devam ediyor ve çocuklarımız tarikat yurtlarına mahkûm hâle getiriliyor. Hangi odaklara ait olduğu belirsiz merdiven altı tarikat yurtları Adana Aladağ’da yaşanan yangın faciası gibi ve çocuğun istismarı gibi başka örnekler yaşanmadan acilen kapatılmalıdır. Özellikle yoksul ailelerin çocukları niteliksiz yurtların insafına bırakılmamalıdır. Milli Eğitim Bakanlığı kimi vakıf ve dernekler ile yaptığı protokollere bir an önce son vermelidir. Çocuklarımızın sosyal ekonomik durumlarına bakılmaksızın eşit bilimsel bir eğitim almaya hakkı vardır. Kolejde okuyan bir öğrenci ile en ücra kasabada okuyan bir öğrenci arasında yaşanan fırsat eşitsizliği giderilmelidir. Özel okul furyasına bir son verilmeli ve mevcut olanlarda düzenli denetlenmelidir.

Sıfır Çeken Eğitim Sistemi Acil Çözüm Bekliyor

“17 yıldır bir gecede aniden köklü değişiklikler yaparak, sınav sistemlerini bir sabah aniden değiştirerek Milli Eğitim Sistemi’nde büyük tahribat yaratan AKP iktidarı uzunca bir süredir de kindar ve dindar nesil yetiştireceğiz diye diye eğitim sisteminin hafızasını yok etti. Ortaya matematik sınavlarında sıfır çeken binlerce öğrencinin olduğu, kendi anadilinde kendini ifade etmekte zorlanan yüzbinlerin olduğu bir sistem çıkardı. Suça itilmişliğin yaşandığı, ilgisiz ve sevgisiz bırakılmış, yoksulluğun pençesinden kurtulamamış, nitelikli bir devlet okulunda nitelikli bir eğitim alamamış, istismara uğramadan nitelikli bir devlet yurdunda güvenli bir şekilde eğitim alamamış, sosyal devlet ilkesini yaşayamamış, topluma faydalı bir birey olamamış yüzbinler yarattı. Ve bu tablo kindar ve dindar nesil yetiştireceğiz diye diye yapıldı. Tüm bunları oturup uzun uzun düşünmeliyiz. Nerede hata yapıyoruz diye düşünmeliyiz!”

Sözleşmeli-Ücretli-Kadrolu Ayrımı Kaldırılmalıdır

“Sözleşmeli öğretmenlerin zorunlu görev sürelerinde değişikliği öngören 17. Madde teklifine göre 4+2 yıl olan zorunlu görev süresi 3+1 yıla indirilmektedir. Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak sözleşmeli öğretmenlik sisteminin ve mülakatla atama sisteminin kaldırılması hakkında verdiğimiz kanun teklifleri AKP ve MHP tarafından reddedilmişti. 17 yıl boyunca AKP iktidarının en çok hata yaptığı alanlardan birisi Milli Eğitim olmuştur. Çünkü liyakatsiz yandaş atamalar ve her şeyi ben bilirim anlayışı hata üstüne hata yapılmasına neden olmuştur. Öğretmenlere dayatılan tek seçenek olan sözleşmeli öğretmenlik uygulaması ve 4+2 yıl zorunlu görev süresi de bu hatalardan biridir. Biz Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak tüm öğretmenlerin kadrolu olmaları gerektiğinde ısrarcıyız ve sözleşmeli, ücretli, kadrolu ayrımına acilen son verilmesi gerektiğini vurguluyoruz.”

Ücretli Öğretmenlik Uygulaması Sömürü Demektir

“Devlet okullarında yaklaşık 80 bin ücretli öğretmen çalıştırılmaktadır. Ücretli öğretmenlik bilindiği gibi girdiği ders başına ücret alan, hiçbir özlük hakkına sahip olmayan, insanların güvencesiz çalıştırıldığı bir görevlendirme şeklidir. Bir eğitim fakültesi mezunu olmanıza gerek yok. Bir lisans veya ön lisans bölümünden mezunsanız herhangi bir öğretmen açığı olan okulda derse girebilirsiniz. Ve üstelik yaklaşık asgari ücret düzeyinde bir ücret ile çalışmak zorundasınız. Ücretli öğretmenlik adı altında bir öğretmenin iş güvencesi olmadan devlet eliyle çalıştırıldığı bir gelişmiş ülke gösterebilir misiniz? Bu ülkede atanamayan öğretmen sayısı 460 bine ulaşmıştır. Sayıştay raporuna göre 153 bin 640 öğretmen açığı, Milli Eğitim Bakanı’nın açıklamalarına göre ise 117 bin öğretmen açığı bulunmaktadır.”

3600 Ek Gösterge Bir an Önce Tanınmalıdır

“Öğretmenlerimiz her türlü ekonomik sıkıntılardan kurtarılarak özlük hakları iyileştirilmelidir. Öğretmenlik Meslek Kanunu üzerinde acilen çalışma yapılmalıdır. 3600 ek gösterge mağduriyetinin giderilmesi için ben dâhil pek çok milletvekili arkadaşım kanun teklifi verdi. Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan seçim meydanlarında bunu çokça dile getirdi. 3600 ek gösterge analarının ak sütü gibi helaldir. Biran önce bu mağduriyet giderilmelidir. 3600 ek gösterge düzenlemesinin yapılmasını söz verildiği gibi öğretmenler, emniyet görevlileri, sağlık personeli ve din görevlileri beklemektedir. Ayrıca kamuda görev yapan ama seslerini bir türlü hükümete duyuramayan lisans mezunu kamu personeli de 3600 ek göstergeden yararlanmak istiyor.”

Staj Sigortası Emekliliğe Esas Olmalıdır

“Daha önce bu kürsüde de dile getirdiğim ve AKP-MHP ortaklığının reddettiği meslek lisesi ve çıraklık eğitimi staj sigortasının emekliliğe esas sayılmaması mağduriyeti çözülmemiştir. Hali hazırda milyonlarca staj sigortası mağdurunun da mağduriyeti giderilmezken yeni sorunlara kapı aralanmaktadır. Toplumda yaygın bir beklenti haline gelmiş olan stajyer öğrencilerin sigorta haksızlığı giderilmelidir.”

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