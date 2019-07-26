"TYP, işsizliğe çözüm değil emek sömürüsüdür"

CHP'li Gürer, TYP çalışanlarının kadroya alınması gerektiğini belirterek, “Bu sistem, işsizliğe çözümden çok emek sömürüsüdür. Tüm TYP çalışanları mutlaka çalıştıkları işte kadrolu işçi olmalıdır” dedi.

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, sendikasız, güvencesiz, kadrosuz olarak emek sömürüsünün hala devam ettiğini, TYP uygulama süresinin, her bir program için 9 ay ve TYP’de haftalık çalışma süresinin kırk beş saat olmasına rağmen bu kişilerin kadrosuz çalıştırıldıklarını ifade etti. Gürer, “TYP’den programa başlandığı tarihten itibaren bir sene içinde en fazla 9 ay süreyle yararlanma olanağı bulunmaktadır. Ancak, 9 ay bittikten sonra 3 ay bekleyerek yeni bir programdan faydalanılabilmektedir. Bu yolla kıdem, ihbar, sendika, sosyal yardımlardan mahrum asgari ücretle emek sömürüsü devam etmektedir. Bir katılımcı 27.09.2017 tarihinden itibaren TYP’den en fazla 24 ay yararlanabilmektedir. Bu işsizliğe çözümden çok emek sömürüsüdür. Tüm TYP çalışanları mutlaka çalıştıkları işte kadrolu işçi olmalıdır” dedi.

“İŞ-KUR ELİYLE UCUZ İŞÇİLİK”

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, niyet olarak İŞ-KUR, işsizliğin yoğun olduğu dönemlerde veya yerlerde, doğrudan veya yüklenici eli ile toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi yoluyla, özellikle istihdamında zorluk çekilen işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engellemek için, işgücü piyasasına uyumlarını gerçekleştirmek ve bunlara geçici gelir desteği sağlamak olarak tanımlasa da yaptırılan iş kurumların kadrolu çalışanının yapması gereken işlerdir. Çevre temizliği, kamusal altyapının yenilenmesi, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda çevre düzenlemesi, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda bakım onarım ve temizlik işlerinin yapılması, restorasyon, tarihi ve kültürel mirasın korunması, ağaçlandırma, park düzenlemeleri, vadi ve dere ıslahı, Erozyon engelleme çalışmalarında çalıştırılan TYP’lilerin esas işi yaptıkları açıktır. Bu nedenle çalıştıkları kurumlarda esas kadrolara geçmeleri sağlanmalıdır. Hali hazırda İŞ-KUR eliyle emek sömürüsü sürmektedir. Ucuz işçilik ile işlerin yürütülmesi gerçekleşmektedir. Güvencesiz çalışma emekçiler için hak kayıpları yaratmaktadır” dedi.

TYP’liler, CHP’li Ömer Fethi Gürer’in konuyu meclise ve kamuoyuna taşıyıp, sorunları ile ilgilenmesinden duydukları memnuniyeti ifade ettiler. TYP ailesi olarak çalıştıkları kurumlarda görevlerini en iyi şekilde yerine getirdiklerini ve kadrolu çalışmak istediklerini belirten TYP’liler, tüm siyasi partilerin sorunlarına eğilip mecliste yeni dönemde düzenleme beklediklerini ve artık güvencesiz şekilde çalışmak istemediklerini belirttiler.

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