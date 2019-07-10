"Tutuklu ve hükümlülerin sağlık sorunu meclis gündeminde"

Cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlülerin tıbbi bakım almasının devletçe güvence altına alındığına dikkat çeken Dr. Şevkin, bu kapsamda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yanıtlandırılması istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) soru önergesi sundu.

Türkiye’de anayasal güvence altında olan sağlıklı yaşama hakkının hakkaniyet ölçüsünde tüm vatandaşlara tanınmadığını savunan Dr. Şevkin, cezaevlerinde ciddi sağlık sorunları ile karşı karşıya kalan önemli bir kitlenin varlığına işaret etti.

Temel insan haklarından biri olan sağlıklı yaşama hakkının diğer insanlardan ayırt edilmeksizin tüm tutuklu ve hükümlülere de eşit, ulaşılabilir, ücretsiz ve nitelikli bir biçimde sunulması gereğine dikkat çeken Dr. Şevkin, şu sorulara yanıt aradı:

1- Türkiye’deki cezaevlerinde kaç kanser hastası mahkum mevcuttur?

2- Türkiye’deki cezaevlerinde ölümcül ve hastalığı ileri derecede seyreden hasta mahkum sayısı kaçtır?

3- Türkiye’deki hangi hastanelerde kaç mahkum tedavi görmektedir?

4- Cezaevinde hasta olmasına rağmen hastanelere tedavi amaçlı gönderilmeyen mahkum var mıdır?

5- Türk Tabipler Birliği’ne yapılan başvurulardan halen tutuklu bir çok vatandaşın ölümle burun buruna kaldığı anlaşılmaktadır. Mahkumların hastalıklarının tespit edilmesi, sağlık kurumlarına sevki, bir an önce tedavi altına alınmasına yönelik mevcut uygulamanın iyileştirilmesi, etkinleştirilmesi ve hızlandırılmasına yönelik herhangi bir çalışma mevcut mudur?

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