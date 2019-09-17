Tutuklanan Belediye Başkanı'nın Yerine Kayyum Atandı!

Diyarbakır’ın Kulp ilçesi Belediye Başkanı Mehmet Fatih Taş göreven alındı. Taş’ın yerine, Kulp Kaymakamı Mustafa Gözlet Kulp Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi.

MUSTAFA GÖZLET KİMDİR? KULP BELEDİYESİNE ATANAN KAYYUM KİMDİR?

Mustafa GÖZLET 26/02/1986 tarihinde Denizli'nin Güney İlçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Denizli'de tamamladı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünü 2008 yılında tamamladıktan sonra Sanayi ve Ticaret Bakanlığı bünyesinde stajyer kontrolör olarak görev yaptı. 22/11/2010 tarihinde 99. Dönem Muğla Kaymakam adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine intisap etti.

Sırasıyla Mersin'in Çamlıyayla, Isparta'nın Yenişarbademli ve Adana'nın Pozantı İlçelerinde Kaymakam vekilliği görevlerinde bulundu. İngiltere'de yurtdışı stajını tamamlayan Kaymakamımız, bu bir yıllık süre içerisinde Essex Üniversitesinde Politika alanında yüksek lisans yaptı. 99. Dönem Kaymakamlık Kursunu üstün başarılı olarak tamamlayan Kaymakamımız, Yeşilhisar ve Dikmen Kaymakamlıklarının ardından 31/08/2018 tarih ve 2018/157 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile İlçemiz Kaymakamlığına atandı. Kaymakamımız okul öncesi öğretmeni Elif GÖZLET ile evli olup 2 çocuk sahibidir.

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