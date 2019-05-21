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Türklere Yüzlerce Lira, Suriyelilere Bedava Verilen Kanser İlacı!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Amasya Milletvekili Mustafa Tuncer, Ibrance ve Rempla isimli kanser tedavi ilaçlarının Türklere yüzlerce liraya verilip, SGK tarafından karşılanmamasını ancak Suriyelilere SGK tarafından bedava verilmesini eleştirerek TBMM gündemine taşıdı.

Türklere Yüzlerce Lira, Suriyelilere Bedava Verilen Kanser İlacı!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Amasya Milletvekili Mustafa Tuncer, Ibrance ve Rempla isimli kanser tedavi ilaçlarının Türklere yüzlerce liraya verilip, SGK tarafından karşılanmamasını ancak Suriyelilere SGK tarafından bedava verilmesini eleştirerek TBMM gündemine taşıdı.

21 Mayıs 2019 Salı 21:44
Türklere Yüzlerce Lira, Suriyelilere Bedava Verilen Kanser İlacı!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Amasya Milletvekili Mustafa Tuncer, Ibrance ve Rempla isimli kanser tedavi ilaçlarının Türklere yüzlerce liraya verilip, SGK tarafından karşılanmamasını ancak Suriyelilere SGK tarafından bedava verilmesini eleştirerek TBMM gündemine taşıdı.

Mustafa Tuncer'in konuşması şöyle;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan kanser hastalarının önemli bir sorununa değinmek istiyorum. Kanser hastalığının tedavisinde kullanılan ve hastalığın yenilmesinde çok etkili olan "Ibrance" ve "Reampla" isimli ilaçlar bulunmaktadır. Bu ilacı kullanan hastaların iyileşme oranları bayağı yüksektir ancak şöyle bir sorun vardır: "Ibrance" veya "Reampla" isimli ilaç eczanelerde bulunmasına rağmen SGK tarafından bu ilaçların ödemesi yapılmamakta, ilacın hastalar tarafından parası ödenerek alınması gerekmektedir. İlaç çok pahalı olduğu için birçok hasta para ödeyememekte ve tedavileri eksik kalmaktadır. Oysa Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına SGK tarafından verilmeyen bu ilaçlar Suriyelilere bedava verilmektedir. Suriyeli kanser hastalarının Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kanser hastalarından ne ayrıcalığı vardır anlamak mümkün değildir. Sayın Bakan, Suriyelilere bedava verilen "Ibrance" isimli ilacın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına da bedava verilmesi zorunluluktur...

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 21.05.2019 23:32
Anahtar Kelimeler:
türklere yüzlerce lira suriyelilere bedava verilen kanser ilacı
Yorumlar
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Berk 2 gün önce

Yaziklar olsun muslumanliktan bahsederler sonra hakkimi hic birine halel etmiyorum gecen burdaki suriyelilere dünyanin ramazan kolisi yardimi yaptilar

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Haramolsun 2 gün önce

Tayip ve yandaşları bizi perisan etti

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Hwhsh 2 gün önce

Ampulculere selam olsun biyerlerine kacsin bu haber...

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Admin 2 gün önce

Admin senin yalanını yesinler. Onun bunun ifadelerini paylaşacağınız biraz aklını kullansa araştır ve belgeli gel.

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İbo 2 gün önce

Biz enayinin daniskasıyız daniskası on yıl sonra senin benim çocuklarımızın geleceği bitti

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Esra 2 gün önce

Bu suriyeliler Ne zamn defolucak kendi ulkelrine

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Nur 2 gün önce

Sen önce kendi fakirinin karnını doyur ey devlet. Yazık. Suriyeliler artık gitsinler yeter görmek istemiyoruz artik gıcıkları ülkemizde.bide dileniyorlar. Utanmadanda cocuk doguruyorlar. Keyifleri yerinde nasil olsa ekmek elden su gölden. Istemiyoruz mecburda degiliz. Gitsinler ülkelerine. Biz biz baktik iş bulduk onlar kaldilar.

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Nur 2 gün önce

Bizim kanser hastalrimiz demekki ölsün yani sen suriyeliye ilac ver bedeva Allahim götürmez bunu insAllah

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