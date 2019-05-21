Türklere Yüzlerce Lira, Suriyelilere Bedava Verilen Kanser İlacı!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Amasya Milletvekili Mustafa Tuncer, Ibrance ve Rempla isimli kanser tedavi ilaçlarının Türklere yüzlerce liraya verilip, SGK tarafından karşılanmamasını ancak Suriyelilere SGK tarafından bedava verilmesini eleştirerek TBMM gündemine taşıdı.

Mustafa Tuncer'in konuşması şöyle;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan kanser hastalarının önemli bir sorununa değinmek istiyorum. Kanser hastalığının tedavisinde kullanılan ve hastalığın yenilmesinde çok etkili olan "Ibrance" ve "Reampla" isimli ilaçlar bulunmaktadır. Bu ilacı kullanan hastaların iyileşme oranları bayağı yüksektir ancak şöyle bir sorun vardır: "Ibrance" veya "Reampla" isimli ilaç eczanelerde bulunmasına rağmen SGK tarafından bu ilaçların ödemesi yapılmamakta, ilacın hastalar tarafından parası ödenerek alınması gerekmektedir. İlaç çok pahalı olduğu için birçok hasta para ödeyememekte ve tedavileri eksik kalmaktadır. Oysa Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına SGK tarafından verilmeyen bu ilaçlar Suriyelilere bedava verilmektedir. Suriyeli kanser hastalarının Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kanser hastalarından ne ayrıcalığı vardır anlamak mümkün değildir. Sayın Bakan, Suriyelilere bedava verilen "Ibrance" isimli ilacın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına da bedava verilmesi zorunluluktur...

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