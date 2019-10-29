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Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Samsar: Liderler arasındaki ilişkiler, ikili işbirliğinin her alanına yansıyor

Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki dostane ilişkilerin ikili işbirliğinin her alanına yansıdığını ifade etti.

Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Samsar: Liderler arasındaki ilişkiler, ikili işbirliğinin her alanına yansıyor

Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki dostane ilişkilerin ikili işbirliğinin her alanına yansıdığını ifade etti.

29 Ekim 2019 Salı 10:59
Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Samsar: Liderler arasındaki ilişkiler, ikili işbirliğinin her alanına yansıyor

Sputnik’e konuşan Samsar, “Türk-Rus ilişkileri son dönemde çok iyi bir gelişim gösteriyor. Özellikle de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki dostane ilişkiler, iki ülke arasındaki işbirliğinin her alanına yansıyor” dedi.

Gelecek yılın ortak tarih yılı ilan edilmesi üzerinde anlaşıldı

Bu yıl Türkiye-Rusya Kültür ve Turizm Yılı olduğunu hatırlatan Samsar, “Kasım ortasında St. Petersburg’daki uluslararası kültür forumunda özel konuk olarak yer alacağız. Gelecek yıl ikili ilişkilerimizin 100. yılını kutlayacağız. Liderlerimiz 2021’in ortak tarih yılı ilan edilmesi konusunda anlaştı” açıklamasını yaptı.

Samsar, karşılıklı ekonomik ilişkilerin de iyi bir gelişim gösterdiğine değinerek, şöyle konuştu: “Karşılıklı ticaret hacmi yüzde 18 artarak 26 milyar dolara ulaştı. Enerji de işbirliğimizin çok önemli bir alanı. Doğal olarak turizm de gelişiyor, karşılıklı turist akışı artıyor. Rusya’dan Türkiye’ye gelen turist sayısı da yüzde 14 artış gösterdi. Yıl sonuna kadar 6 milyondan fazla Rus turisti ağırlayacağımızı düşünüyorum. Ayrıca iki ülkeden öğrenciler de Türkiye ve Rusya’da eğitim alıyor, bu bizim için çok önemli. İlişkilerimizin gelişiminden gerçekten çok memnunuz.”

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