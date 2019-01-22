31 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilecek olan yerel seçimler öncesinde belediye başkan adaylarını açıklamaya devam eden Saadet Partisi, 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Bünyamin Ünlü'yü Gelibolu Belediye Başkan Adayı olarak gösterdi. Türkiye'nin en genç belediye başkanı adayı olma özelliğini elinde bulunduran Ünlü'nün açıklamaları da dikkat çekti.

Türkiye'nin en genç belediye başkan adayı olarak gösterilen Bünyamin Ünlü, aynı zamanda Saadet Partisi Çanakkale İl Gençlik Kolları Başkanı olarak Millî Görüş camiası içerisinde görev yapıyor.

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi son sınıf öğrencisi olan Bünyamin Ünlü, "Siyaset gençleşiyor ve bizler de bu işin içinde olmaktan heyecan duyuyoruz." ifadelerini kullandı. Ünlü, adaylık süreciyle ilgili Saadet Partisi Çanakkale İl Başkanı Süleyman Saçıkara ve Genel Başkan Temel Karamollaoğlu'na teşekkürlerini iletti.

Gelibolu'da çalışmalara başladıklarını belirten Ünlü, genç bir kadroya sahip olduklarını da aktardı.

"Belediyecilikte adam kayırmayı değil, liyakati esas alacağız. İşi ehline bırakacağız" diyen Ünlü, "Milli Görüş Belediyeciliği'nin ne olduğunu vatandaşımıza anlatıp, Gelibolu'nun saadeti için elimizden geleni yapacağız. Bu sürede kapımız herkese açık olacak. Kimin ne derdi varsa dinlemeye hazırız. Dünya hayatı gelip geçici, çözülmeyecek dert yoktur diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Gelibolu'da seçimleri kazanabilecek mi bilinmez ancak 31 Mart oy verme işlemi sona erdikten sonra sonuçları en çok merak edilen yerlerden biri Gelibolu olaca gibi görünüyor...

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