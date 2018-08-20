Türkiye'den ABD'ye kritik İncirlik mesajı!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Amerika Birleşik Devletleri'nin iç politika gerekçeleriyle Türkiye'ye alenen yaptırım uygulayarak ilave gümrük vergilerin uygulamasını eleştirdi. Bakan Çavuşoğlu "ABD Başkanı Trump vergileri yükseltmek yerine diplomasiyi denemelidir" değerlendirmesini yaparak "Biz aynı zamanda en eski ve coğrafi olarak en stratejik konumdaki NATO müttefikiyiz ve en güçlü ikinci orduyla güney kanadının muhafızlığını üstleniyoruz" şeklinde konuştu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açıklamalarında İncirlik'le ilgili önemli ve kritik mesajlara yer verdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin USA Today gazetesi bir yazı kaleme aldı."Kendi ülkesi için hayati derecede ulusal çıkarları paylaştığı bir müttefikini yabancılaştırmak, kendi kendini engellemektir." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO ülkelerinin savunma bütçelerini artırmasını istemekte haklı olduğunu vurgulayan Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, "Lakin Türkiye'yi hedef alan yaptırımlar ve daha fazla yaptırım uygulayacağı yönündeki tehditkar açıklamalar, halihazırda statü ve sınıf olarak diğer birçok NATO müttefiki ülkelerinin önünde olan bir ülkeyi yabancılaştırıyor." sözlerini kullandı.

Her halukarda Türkiye Cumhuriyeti'nin müttefik olmaya devam edeceğine dikkat çeken Mevlüt Çavuşoğlu, yazısında şu sözlere yer verdi:

"2006 yılında NATO, üye ülkelerin gayrisafi milli hasılalarının yüzde 2'sini savunmaya harcamalarını resmi olarak hedefledi. Bu hedefe yönelik adımları ne yazık ki sadece bir elin parmaklarını geçmeyecek sayıda ülke attı. Türkiye ise, bu hedef 2024 yılında ulaşmayı hedefledi ve bizim askeri harcamalarımız halihazırda NATO ilkeleri olan yüzde 20'nin üzerinde. Biz aynı zamanda en eski ve coğrafi olarak en stratejik konumdaki NATO müttefikiyiz ve en güçlü ikinci orduyla güney kanadının muhafızlığını üstleniyoruz."

Trump'ın Türkiye'ye yönelik yaptırımlarına dikkat çeken Bakan Çavuşoğlu, küresel tehditlere karşı ilişkilerin güçlenmesi gerekirken zayıfladığını belirtti. Çavuşoğlu, terör örgütü DEAŞ'a karşı önemli bir aşama katedildiğini belirterek, bu tehlikenin sürdüğünü vurguladı.

"Trump vergileri yükseltmek yerine diplomasiyi denemelidir. Türkiye, DEAŞ'a karşı ön saflarda savaşan Amerikalı askerlerin bulunduğu İncirlik Üssü'ne ev sahipliği yapmaktadır. Bunun sahadaki karşılığı çok kritiktir. Müttefik güçlere, bölgedeki diğer üslere göre saatler kazandıracak bir öneme sahiptir ve DEAŞ'a karşı mücadele çok önemli bir fark yaratacak etki yapmıştır."

Trump yönetiminin Türkiye'ye yönelik çelik ve alüminyuma getirdiği ek gümrük vergilerinin Avrupa ve ABD'de de eleştirildiğine vurgu yapan Çavuşoğlu, bu yaptırımların Türkiye ekonomisine etki etmeyi amaçladığını belirtti. Çavuşoğlu ayrıca bu vergilerin ABD-Avrupa ticari çıkarlarını da olumsuz etkileyeceğini kaydetti.

Kaynaklar; Anadolu Ajansı

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