Türkiye'deki Fazla Mesai Uygulaması Vietnam'la Aynı Grupta!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TBMM Başkanlığına sunduğu Meclis Araştırma önergesinde işyerlerinde çalışma sürelerinin İş Kanunu ile düzenlendiğine dikkat çekti.

YAŞAM KOŞULLARI AĞIRLAŞIYOR

Yaşam koşullarının her geçen gün ağırlaştığına vurgu yapan Gürer, “Fazla mesai çalışanlar için bir ek gelirdir. Ülkemizde ise son yıllarda fazla mesai olağan çalışma durumuna dönüşmüştür. Kayıt içinde bile çalışanların fazla mesaileri oran olarak ülkemizi en yüksek fazla mesaiye kalanlar arasında ilk sıralara yükseltmiştir” dedi.

FAZLA MESAİ ORANI YÜZDE 35’E ÇIKTI

Fazla mesaiye kalarak haftada 48 saatten fazla çalışanların oranının ülkemizde yüzde 35'e yükselmesinin dikkat çekici olduğunu vurgulayan Gürer, “Bu bağlamda nerede ise her 3 çalışandan biri fazla mesai yapar duruma gelmiştir. Yarı zamanlı (part-time) çalışanlar içinde bu oran yüzde 7 olarak belirlenmiştir. Türkiye'de esnek çalışma saatlerinde istihdam edilenlerin oranının yüzde 42'yi görmesi dikkate değer ve düşünülmesi gereken bir durumdur. Fazla mesainin sürekli ve olağan gibi lanse dilmesi bedenen yıpranmayı, verimliliği ve işçi istihdamını engeller duruma getirmiştir Yorgunluk, dikkat dağınıklığı gibi nedenler iş kazalarına da davetiye gibidir” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE, FAZLA MESAİDE MYANMAR İLE AYNI GRUPTA

Gürer, Meclis Araştırma önergesinde şu konulara dikkat çekti: “Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) Dünyada İstihdam ve Sosyal Görünüm 2017 raporunun emek piyasası esnekliğiyle ilgili bölümünde, fazla mesai saatlerinin fazlalığıyla Türkiye Myanmar, Vietnam, Peru, Guatemala ve Kolombiya gibi ülkelerle aynı grupta gösterilmiştir. Bu süreç her yönü ile sorunlar üreten bir süreçtir. Fazla mesaiye gerek duyulan haller ve nedenleri uygulamanın boyutları ve çözümünü amaçlayan değerlendirmeleri içerecek Meclis araştırması sorunun tüm boyutu ile ele alınmasına vesile olacaktır.”

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