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'Türkiye'de Kamu Parça Parça'

Yİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir basın toplantısı düzenleyerek kamuda 4/A, 4/b ve sözleşmeli statsünde çalışan personellerin olduğunu bu durumu gerekçe göstererek 'kamunun parça parça' olduğunu öne sürdü.

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'Türkiye'de Kamu Parça Parça'

Yİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir basın toplantısı düzenleyerek kamuda 4/A, 4/b ve sözleşmeli statsünde çalışan personellerin olduğunu bu durumu gerekçe göstererek 'kamunun parça parça' olduğunu öne sürdü.

26 Ekim 2018 Cuma 11:13
'Türkiye'de Kamu Parça Parça'

İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir basın toplantısı düzenleyerek kamuda 4/A, 4/b ve sözleşmeli statsünde çalışan personellerin olduğunu bu durumu gerekçe göstererek 'kamunun parça parça' olduğunu öne sürdü.

İYİ Partili İsmail Koncuk "Kamuda 4A kadrolu var, 4B kapsamında çalışanlar var, Belediye Kanunu'nun 49. maddesine göre belediyelerde çalışan sözleşmeli personel var, vekil ebe, vekil imam var. Var da var. Yani kamu çalışanları çeşitli hukuki statüler altında çalışmak zorunda kalıyor. Kamuda çalışanların özlük haklarında da ciddi farklılıklar var. Aynı işi yapan, aynı özelliklere sahip insanların farklı hukuki statülere tabi kılınması kamuda adeta çalışma barışını bozar bir hal aldı." ifadelerini kullandı.

'VEKİL EBE, VEKİL İMAM, VEKİL HEMŞİRE UYGULAMASI KALDIRILSIN'

İYİ Partili İsmail Koncuk, ''Bu uygulamalar, hukuk devletinde kabul edilemez, siyasi olarak da etik değildir. İYİ Parti olarak tüm 4B'lilerin, Belediye Kanunu'na tabi olarak çalışan belediye çalışanlarının kadrolu olması, vekil ebe, vekil imam, vekil hemşire uygulamasının kaldırılması için bundan sonra da gayretimiz devam edecektir." şeklinde konuştu.

Kaynaklar; Meclis Haber

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA
 

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Son Güncelleme: 26.10.2018 12:43
Anahtar Kelimeler:
türkiye kamu parça parça
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