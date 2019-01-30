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Türkiye'de Kaç EYT'li Var?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın cevaplaması istemi ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na bir soru önergesi verdi. Tanrıkulu önergesinde "Emekliliği hak ettiği halde yaş nedeni ile emekli olamayarak yaşının dolmasını bekleyen kişi sayısı kaçtır?" sorusunu yöneltti. İşte detaylar...

Türkiye'de Kaç EYT'li Var?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın cevaplaması istemi ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na bir soru önergesi verdi. Tanrıkulu önergesinde "Emekliliği hak ettiği halde yaş nedeni ile emekli olamayarak yaşının dolmasını bekleyen kişi sayısı kaçtır?" sorusunu yöneltti. İşte detaylar...

30 Ocak 2019 Çarşamba 10:53
Türkiye'de Kaç EYT'li Var?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın cevaplaması istemi ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na bir soru önergesi verdi. Tanrıkulu önergesinde "Emekliliği hak ettiği halde yaş nedeni ile emekli olamayarak yaşının dolmasını bekleyen kişi sayısı kaçtır?" sorusunu yöneltti. İşte detaylar...

Soru önergesi şöyle;

Aşağıdaki sorularımın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat OKTAY tarafından Anayasa'nın 98'inci ve İçtüzüğün 96'ncı ve 99'uncu maddeleri gereğince yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

1.Emekliliği hak ettiği halde yaş nedeni ile emekli olamayarak yaşının dolmasını bekleyen kişi sayısı kaçtır?

2. İllere ve mesleklere göre dağılımı nedir?

3.Emekliliği hak ettiği halde yaş nedeni ile emekli olamayarak yaşının dolmasını bekleyenlerle ilgili yeni bir düzenleme yapılacak midir?

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 30.01.2019 12:53
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