"Türkiye'de Her 4 Gençten 1'i İşsiz"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Engin Altay Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda söz alarak işsiz insanın sudan çıkmış balığa benzediğini ifade ederek Türkiye'de her dört gençten birinin işsiz olduğunu belirtti.

CHP'li Altay'ın konuşması şöyle;

Bugün Türkiye'de her 4 gencimizden 1'inin iş arıyor olması kabul edilebilir bir durum değildir. Çok doğru bir söz vardır: İşsiz insan sudan çıkmış balık gibidir. Parlamentomuzdaki tüm sayın milletvekillerinin bir an için sudan çıkmış bir balığın hâlini gözlerinin önünde canlandırmalarını ve Türkiye'de yaşayan her 4 gençten 1'inin şu anda sudan çıkmış balık gibi çırpındığını düşünmelerini istiyorum.

Sayın Başkan, hayat pahalılığı ve işsizliğin yoğunlaştığı, yaygınlaştığı, arttığı ülkelerde huzur ortamı bozulur. Huzur ortamı önce evde bozulur, sonra sokakta bozulur. Bu bakımdan, Hükûmetin ve Parlamentonun Türkiye'de artan hayat pahalılığının ve işsizliğin önlenmesiyle ilgili gerekiyorsa bir güç ve iş birliği yapmak suretiyle aziz milletimizin hak ettiği refah, mutluluk ve huzur seviyesine Türkiye'yi kavuşturmak hepimizin görevidir. Hayat domates ve soğandan ibaret değildir.