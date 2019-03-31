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Türkiye sandık başında

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için 32 ilde seçmenler saat 07:00'den itibaren sandık başına gitti. Oy verme işlemi, diğer illerde ise saat 08:00'de başladı.

Türkiye sandık başında

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için 32 ilde seçmenler saat 07:00'den itibaren sandık başına gitti. Oy verme işlemi, diğer illerde ise saat 08:00'de başladı.

31 Mart 2019 Pazar 10:29
Türkiye sandık başında

Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için sandık başında.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararına göre, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis'te ve bu illerde bulunan ceza infaz kurumlarında oy verme işlemi saat 07:00 itibarıyla başladı. Bu illerde oy verme işlemleri saat 16:00'da tamamlanacak.

Bu illerin dışında kalan diğer illerde de oy verme işlemi saat 08:00'de başladı. Bu illerde yaşayan seçmenler, saat 17:00'ye kadar oylarını kullanabilecek.

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