türkiye sandık başında

Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için sandık başında.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararına göre, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis'te ve bu illerde bulunan ceza infaz kurumlarında oy verme işlemi saat 07:00 itibarıyla başladı. Bu illerde oy verme işlemleri saat 16:00'da tamamlanacak.

Bu illerin dışında kalan diğer illerde de oy verme işlemi saat 08:00'de başladı. Bu illerde yaşayan seçmenler, saat 17:00'ye kadar oylarını kullanabilecek.