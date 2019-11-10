"Türkiye'de Her 60 Saniyede 7 Kişi İşsiz Kalıyor"

“Türkiye’nin işsizler ordusu 2018 İŞKUR Raporu”nu açıklayan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, kayıtlı işsizlik rakamlarının çarpıcı seviyelere yükseldiğini belirterek, “2003 yılında 587 bin 479 olan kayıtlı işsiz sayısı AKP döneminde yüzde 497 arttı” dedi. İlgezdi, Türkiye’de İŞKUR’a kayıtlı işsiz sayısının tüm zamanların rekorunu kırarak, 3 milyon 509 bin 603’e yükseldiğini bildirdi.

İŞSİZLERİN YÜZDE 82’Sİ KADIN VE GENÇLER

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi’nin açıkladığı “Türkiye’nin işsizler ordusu: 2018 İŞKUR Raporu”na göre 2018 itibariyle İŞKUR’a kayıtlı işsizlerin yüzde 82’si kadın ve gençlerden oluştu.

İlgezdi, “2003 yılından beri kadını sistematik olarak sadece aile içinde tanımlamaya yönelik politikalar üretenler, üniversite mezunlarına iş bulmak zorunda değiliz diyenler kayıtlı kadın ve genç işsizliğinin 2003’ten 2018’e yüzde 896 artmasına neden oldu” dedi. İlgezdi’nin hazırladığı rapora göre 2003’te 287 bin 303 olan genç ve kadın işsiz sayısı 2018 yılında 2 milyon 860 bin 989’a yükseldi. Başka bir ifadeyle 2018 yılında İŞKUR’a başvurarak iş arayan her 10 kişiden 8’ini kadın ve gençler oluşturdu.

İŞSİZLİK ÖDENEĞİNE REKOR BAŞVURU

CHP’li İlgezdi işsizlik ödeneğine başvuru sayısının son 16 yılın rekorunu kırdığını belirterek, “2003 yılında 143 bin 155 olan işsizlik ödeneği başvuru sayısı 2018 yılında 1 milyon 635 bin 111’e yükseldi. İşsizlik ödeneğine başvuru sayısındaki artış yüzde bin 42 olarak kayıtlara geçti” dedi.

DAKİKADA 7 İŞSİZ

CHP’li İlgezdi tarafından hazırlan raporda yer alan çarpıcı verilere göre 2018 yılında dakikada 7 kişi işsiz kaldı. 2003 yılında 587 bin 479 olan kayıtlı işsiz sayısı 2018 yılında gelindiğinde yüzde 497 arttı. İŞKUR kayıtlarına göre toplam kayıtlı işsiz sayısı 3 milyon 509 bin 603 oldu. Böylece kayıtlı işsiz sayısı Cumhuriyet döneminin en yüksek seviyesine ulaştı.

Gamze Akkuş İlgezdi, 2017 yılında Türkiye’de kuruma başvuran işsiz sayısının 2 milyon 599 bin 292 iken, 2018 yılında bu sayının yüzde 35 arttığının altını çizerek, “Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ekonomi yönetimi de işsizliğe çare olmadı” dedi.

DİPLOMALI İŞSİZLİK YÜZDE BİN 968 ARTTI

Her 100 işsizden 21’inin üniversite mezunu olduğunu aktaran İlgezdi, “Üniversite mezunu kayıtlı işsiz sayısı çığ gibi büyüyor. 2003 yılında 36 bin 444 lisans ve/veya ön lisans mezunu kayıtlı işsiz varken, bu sayı 2017 yılında önce 616 bin 760’a, 2018 yılında ise Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesi olan 753 bin 767’ye ulaştı. 16 yılda diplomalı kayıtlı işsiz sayısındaki artış yüzde bin 968 oldu” dedi.

KADIN İSTİHDAMDAN DIŞLANIYOR

Gamze Akkuş İlgezdi İŞKUR verilerinin kadının istihdamdan dışlandığını kanıtı olduğunu ifade ederek, “Adalet ve Kalkınma Partisi döneminde İŞKUR tarafından kayıt altına alınan işsiz kadın sayısı rekor seviyeye ulaştı. 2003 yılında 118 bin 031 olan işsiz kadın sayısı 2018’de 1 milyon 805 bin 439’a yükseldi. İşsiz kalan kadın sayısı geride bıraktığımız 16 yılda yüzde bin 430 arttı” diye konuştu.

Rapora göre 2003-2018 yılları arasında haftada 2 bin 169 kadın işsiz kaldı. 2017 yılında 1 milyon 268 bin 855 olan kayıtlı işsiz kadın sayısı 2018 yılında yüzde 42 arttı. Başka bir ifadeyle 2018 yılında saatte 61 kadın işsizler ordusuna katılmış oldu.

RAPORDAKİ ÇARPICI RAKAMLAR

Gamze Akkuş İlgezdi’nin açıkladığı “Türkiye’nin işsizler ordusu 2018 İŞKUR Raporu”nda şu ifadeelr yer aldı;

2003 yılında diplomalı kayıtlı işsiz kadın sayısı 14 bin 626 iken bu sayı 2017 yılında 348 bin 896’ya, 2018 yılında ise yüzde 2 bin 945 artışla 445 bin 300’e yükseldi. 2018 yılı itibariyle Türkiye’deki diplomalı 753 bin 767 kayıtlı işsizin yüzde 59’unu kadınlar oluşturdu. Bu oran 2003’te yüzde 40, 2017 ise yüzde 57 idi.

İŞKUR verilerine göre 2003-2018 yılları arasında kadın işsizliği artışında Mardin ilk sırada yer aldı. 2003 yılında 95 olan kayıtlı işsiz kadın sayısı 2018 yılında yüzde 48 bin 389 artışla, 46 bin 65’e yükseldi. 2018 yılı ADNKS sonuçlarına göre Mardin’de yaşayan 15 yaş üstü kadın sayısının 273 bin 414 olduğu düşünülürse, bugün Mardin’deki her 100 kadından 17’sinin işsiz olduğu anlaşılıyor.

2018 yılında Türkiye’de İŞKUR tarafından kayıt altına alınan işgücünün 6 milyon 329 bin 902 olduğu düşünüldüğünde, bu sayının yüzde 17’sini yani 1 milyon 55 bin 550’sini kayıtlı genç işsizler oluşturuyor.

2003 yılında 169 bin 272 olan kayıtlı genç işsiz sayısı yüzde 524’lük artışla 2018’de bir milyonu geçti. 2018’de Türkiye’deki kayıtlı 3 milyon 509 bin 603 işsizin yüzde 30’unu gençler oluşturuyor. Başka bir ifadeyle İŞKUR kayıtlarına göre bugün sokakta karşılaştığımız her 10 gençten 3’ü iş arıyor.

2017 yılında İŞKUR’a başvuran kayıtlı genç işsiz sayısı 826 bin 133 iken, bu sayı 2018 yılında yüzde 28 arttı. İŞKUR verilerine göre 2018 yılı sonu itibariyle genç işsizler ordusuna 229 bin 417 yeni genç eklendi. Buna göre 2018 yılında günde 629, haftada 4 bin 411 genç işsiz kaldı.

2018 yılı itibariyle İŞKUR’un kayıt altına aldığı 1 milyon 55 bin 550 genç işsizin yüzde 19’unu 20 yaşından küçükler oluşturdu. Bugün Türkiye’de 195 bin 892 genç işsiz 15-19 yaş grubunda. Bu sayı 2003 yılında 16 bin 977 idi. Başka bir ifadeyle 15-19 yaş grubundaki kayıtlı işsiz sayısı aradan geçen 16 yılda yüzde bin 61 arttı.

EN FAZLA KAYITLI İŞSİZ İSTANBUL'DA

İŞKUR verilerine göre en fazla genç kayıtlı işsiz İstanbul’da yaşıyor 2018 yılında İstanbul’da ikamet eden genç işsiz sayısı 139 bin 347 olarak kayıtlara geçti. Bu rakam 2003 yılında 14 bin 378 idi. Adalet ve Kalkınma Partisi döneminde İstanbul’da İŞKUR’a başvuran genç işsiz sayısı yüzde 869 arttı. İstanbul’u sırasıyla, Ankara, Antalya, İzmir, Adana, Gaziantep, Bursa, Diyarbakır ve Şanlıurfa takip ediyor.

İŞKUR kayıtlarına 2003-2018 yılları arasında genç işsizliği en fazla Mardin ilimizde arttı. 2003 verilerine göre Mardin’de İŞKUR’a kayıtlı 302 genç işsiz varken bu sayı 2018 yılında yüzde 5 bin 723 artışla 17 bin 585’e yükseldi. Buna göre bugün Mardin’deki 15-24 yaş grubu her 100 gençten 11’i işsiz! Öte taraftan Mardin’deki genç işsiz sayısı 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 51 arttı. Mardin’i sırasıyla Şırnak, Hakkari, Bitlis, Iğdır, Osmaniye, Ağrı, Van ve Kilis takip etti” denildi.

“Türkiye’nin işsizler ordusu 2018 İŞKUR Raporu”nu değerlendiren CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, “İşsizlikte tüm zamanların rekoru kırıldı. Ne yazık ki önümüzdeki süreçte de işsizliğin daha da artacağını öngörüyoruz. Neredeyse soluduğumuz hava için bile vergi almaktan çekinmeyecek bir yönetim anlayışının işsizlik sorununu çözemeyeceği ortada.

Bugün Türkiye’de İŞKUR tarafından kayıt altına alınan 3 buçuk milyon işsiz sadece bir rakam değil; 3 buçuk milyon insanın derdi, sıkıntısı, sorunu demek. Kayıtlı işsiz sayısını 16 yılda neredeyse yüzde 500 oranında artıranlar, dünya üzerinde kırılması çok güç acı bir rekorun da sahibi oldular. Öte taraftan işsizlik en çok kadını vuruyor. Çok acı bir örnek; üst ve orta düzey yönetici pozisyonunda görev kadınların oranı 2018’de yüzde 16,30’a geriledi. Kadın işsizliği son 16 yılda yüzde bin 430 arttı. Kadınlar kriz dönemlerinde işsiz kalıyor, istidamdan uzaklaşıyor. 2003 yılından beri kadını sistematik olarak eve hapseden bir anlayışın kadın istihdamının önündeki en büyük engel olduğunu kabul etmemiz gerek. Toplam kayıtlı işsizlerin yüzde 82’sini kadın ve gençler oluşturuyorsa, bundan daha tehlikeli bir tablo olamaz. Zira kayıtlı genç ve kadın işsizliği 2003’ten 2018’e yüzde 896 arttı. Eğer bir Türkiye’de bir beka sorunu aranacaksa, kadın ve genç işsizliği gerçek beka sorunumuzdur” açıklamasında bulundu.