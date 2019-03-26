Türel: 5 bin litreden az su kullananlar para ödemeyecek, toplu taşıma belirli saatlerde ücretsiz olacak

AK Parti tarafından yeniden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Menderes Türel, dün CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu 'Tarafsız Bölge' programına konuk oldu.

Son 15-20 günde Antalya'nın kronikleşen mülkiyet sorunlarına yönelik çok ciddi sonuçlar aldıklarını kaydeden Türel, "Kır cami bölgesi, senelerdir imar sorunu çözülemeyen bir bölgeydi. 53 bin 700 vatandaşımıza tapusunu dağıttık bu son 15 günde. Çalkaya'da 30 senedir çözülemeyen bir sorun vardı. Bunlar senelerdir çalıştığımız konular ancak son 15 günü anlatıyorum. 34 bin 787 vatandaşımıza tapusunu verdik. Şunu sormak istiyorum, bir mahalleye özgün bir kanun çıkartabilecek düzeyde çözüm bulabilen bir şanslı dönemi yaşıyoruz. Antalya'da yeniden bir duraksama dönemi, Antalya'ya bir 5 sene daha zaman kaybı değil, çok daha fazlasını kaybettirir" ifadesini kullandı.

Türel, "Bugün turizmde Antalya ağırladığı 13 milyon turist sayısı itibariyle New York ile birlikte dünya üçüncüsü. Önümüzde Londra ve Paris kaldı. Gelecek sene 16 milyon turist hedefliyoruz. 2023 hedefimiz Antalya'da 25 milyon turist. Antalya Dünya şampiyonluğuna doğru emin adımlarla ilerliyor. Ben seçildiğimde 2 arıtma tesisimiz vardı belediyeye ait. Bugün 32 arıtma tesisimiz var. Gözümüz gibi korumamız gereken denizi eğer kirletseydik bu kadar turist gelir miydi? Biz şimdi Belek'te yaptığımız yatırımla, 2040 yılına kadar Belek'in arıtma problemini çözüyoruz" diye konuştu.

'ANTALYA'YA GELENLERİN HEPSİ MEMNUN DÖNÜYOR'

359 proje açıkladıklarını belirten Türel, "359 proje içerisinde 70 bin kardeşimiz iş, aş, ekmek sahibi olacak. Bu turist geliyor ama öyle kendiliğinden gelmiyor, onlara hayal satıyorsunuz. Mutlu olma hayaliyle geliyor. Bütün tur operatörlerinin, özellikle yabancı tur operatörlerinin memnuniyet anketlerinde Antalya yüzde 95'in üzerinden memnuniyet ile belki dünya birincisi" ifadelerini kullandı.

'TARIM ANTALYA'NIN İKİNCİ ÖNEMLİ SEKTÖRÜ'

Türel, tarım marketleri kurduklarını belirterek "Gübrede, solarizasyon naylonunda ve sera ipliğinde yüzde 20 daha düşük piyasa şartlarına göre satış yapacağız. Bunlar en önemli girdi maliyetleri. Çiftçiyi rahatlatacak. Gübreyi yüzde 20 satınca, piyasa dengesi oturacak. Bunu şöyle yapacağız: Nakliyesi belediye tarafından sağlanacak, toptancı haller belediyeye bağlı olduğu için, kira giderimiz yok oralarda, dükkanlarımız var oralarda, çiftçinin, üreticinin olduğu yerlerde açacağız. İşçilik de belediyede olacak ve ekstra bir maliyet getirmeyecek. Biz çiftçimizi düşünüyoruz. Çiftçimizi düşündüğümüz için Türkiye'de ilk defa sulama suyunda elektriği bedava biz verdik" dedi.

'5 BİN LİTRE BEDAVA SU'

Menderes Türel sözlerini şöyle sürdürdü:

"Antalya'da 1 milyon 200 bin su abonemiz var. Bunun 444 bin 262 abonesi 5 bin litreden az su kullanıyor. Artık bu aboneler suya para ödemeyecek. Üstünde ödeyenler de, 5 bin litresi düşürüldükten sonra üstünü ödeyecekler.

ÜCRETSİZ SEYAHAT

Sabah erken saatlerde ve akşam da belirli saatlerde, toplu ulaşımda ücretsiz yararlanılacak. Mesai saatlerinde toplu ulaşım kalabalık. Biz bu yoğunluğu yaymak istiyoruz. Sabah 5 ile 7 arası akşam 19 ile 21 arası ulaşım ücretsiz. Herkes orayı tercih etsin ki, toplu taşımadaki yoğunluk gitsin. Seçime daha gitmeden hemen uygulanıyor. 2-3 gün önce başladı. Ben bunu geçen Cuma açıkladım ve Cumartesi başladık. Biz bu uygulamaya başlayınca seçime kadar olduğunu söylüyorlar, yalan. Çünkü biz görevde olduğumuz müddetçe bu ücretsiz toplu ulaşım 5 sene devam edecek."