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"Tüp bebek tedavisinde yaş sınırı kaldırılsın"

Cumhuriyet Halk Partisi Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, tüp bebek tedavisinde kadın yaş üst sınırının kaldırılması için kanun teklifi verdi.

"Tüp bebek tedavisinde yaş sınırı kaldırılsın"

Cumhuriyet Halk Partisi Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, tüp bebek tedavisinde kadın yaş üst sınırının kaldırılması için kanun teklifi verdi.

05 Temmuz 2019 Cuma 14:46
"Tüp bebek tedavisinde yaş sınırı kaldırılsın"

CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, tüp bebek tedavisinde kadın yaş üst sınırının kaldırılması için kanun teklifi verdi.Mevcut yasada 40 yaşının aşmamış kadınlar tüp bebek tedavisinde sağlık sigortası kapsamında faydalanırken 40 yaşın üzerindeki kadınlar kadın infertiliterisi sonucu başlayan tüp bebek tedavilerinde SGK desteğinden faydalanamıyordu.

Karasu kanun teklifinde, yasaya göre 40 yaş olan sınırın erken menopoz yaşı olarak
görüldüğünü Türkiye’de kadınların menopoza ortalama 47 yaşında girdiğini belirtirken, söz konusu uygulamanın eşitsizlik yarattığının altını çizdi.

Karasu aynı zamanda TÜİK verilerine göre, erkek ve kadında ilk evlilik yaşının her geçen yıl daha da yukarı çıktığını anımsatarak, değişen koşullara ve toplumsal yaşama göre yasaları revize etmenin Meclis’in görevi olduğunu kaydetti.

Karasu teklif gerekçesinde, ‘’kadınların biyolojik hakkı olan doğurma hakkının önündeki engelleri kaldırmak, kendi iradesi koşuluyla kadının doğurma hakkını kullanabilmesi için tüm sağlık hizmetlerinin sağlanması sosyal devlet anlayışının en temel görevi arasındadır’’ ifadelerini kullandı.

Teklifin yasalaşması durumunda tüp bebek tedavisiyle çocuk sahibi olmak isteyen 40 yaş üstü kadınlar sigorta kapsamına alınacak.

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tüp bebek tedavisinde yaş sınırı kaldırılsın
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