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Tunç Soyer: İhraç Edilen Öğretmenleri Zabıta Olarak Alacağız!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kanun hükmünde kararname (KHK) ile ihraç edilen öğretmenleri zabıta olarak işe alacaklarını söyledi.

Tunç Soyer: İhraç Edilen Öğretmenleri Zabıta Olarak Alacağız!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kanun hükmünde kararname (KHK) ile ihraç edilen öğretmenleri zabıta olarak işe alacaklarını söyledi.

10 Nisan 2019 Çarşamba 13:10
Tunç Soyer: İhraç Edilen Öğretmenleri Zabıta Olarak Alacağız!

31 Mart'ta yapılan yerel seçimde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilen Tunç Soyer, İzmir Kitap Fuarı'nda 'Nasıl bir yerel yönetim? Nasıl bir İzmir?' konulu söyleşiye katıldı.

Zabıtaların genellikle uzman çavuşlardan oluştuğunu ifade eden Soyer, "Biz KHK ile atılmış öğretmenleri zabıta olarak alacağız. Zabıtanın öğretmen olması, belediye ve vatandaş arasında bambaşka bir ilişki yaratacak'' dedi. Haber Ekspres'te yer alan haber göre demokrasiyi dijitalleştirmeye mecbur olduklarını kaydeden Soyer, şöyle konuştu:

"Demokrasiyi teknolojiyle dijitalleştirerek kentin sokaklarına, yukarı mahallerine, arka sokaklarına ulaştırmak zorundayız. Demokrasi, üretim kadar odaklanacağımız alan olacak. Bu konuda çok somut birkaç hedefimiz var. Belediyenin bütçesi cep telefonu taşıyan ve aplikasyonu yükleyen herkesin cebinde olacak. Belediyenin harcamaları, ihaleleri, kazananı ve buna benzer her şey vatandaşın cebinde olacak. Rotamız demokrasi ve üretim olacak."

Soyer, FETÖ veya diğer örgütlerle irtibatlı oldukları gerekçesiyle ihraç edilen öğretmenlerin nasıl istihdam edileceği, şartların ne olacağı konusunda detay vermedi.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 10.04.2019 13:21
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