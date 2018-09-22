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'Tüm Kamu Çalışanlarına 3600 Ek Gösterge Verilmelidir'

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, ayırım yapılmadan tüm kamu çalışanlarına 3600 ek gösterge verilmesi için Kanun Teklifi hazırladı. Gürer, TBMM Başkanlığına sunduğu Kanun Teklifinde, kamu çalışanları arasında ek gösterge ayrımı yapılmadan mevcut ekonomik sorunlarda dikkate alınarak kamu çalışanlarının ek göstergesinin 3600 olması gerektiğini söyledi.

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'Tüm Kamu Çalışanlarına 3600 Ek Gösterge Verilmelidir'

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, ayırım yapılmadan tüm kamu çalışanlarına 3600 ek gösterge verilmesi için Kanun Teklifi hazırladı. Gürer, TBMM Başkanlığına sunduğu Kanun Teklifinde, kamu çalışanları arasında ek gösterge ayrımı yapılmadan mevcut ekonomik sorunlarda dikkate alınarak kamu çalışanlarının ek göstergesinin 3600 olması gerektiğini söyledi.

22 Eylül 2018 Cumartesi 09:10
'Tüm Kamu Çalışanlarına 3600 Ek Gösterge Verilmelidir'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, memur maaş hesaplanmasında ve emeklilik işlemlerinde uygulanan ek gösterge puanının polis, hemşire, öğretmen ve din görevlileri için 3600 olmasında genel bir mutabakatın varlığına rağmen AKP Genel Başkanı, Cumhurbaşkanın  açıkladığı 100 günlük programa bir yansıma olmadığını ve beklentinin sürdüğünü belirtip, diğer kamu görevlilerinin bu haktan  yararlanmasını da sağlayacak kapsamlı bir düzenlemenin ihtiyaç olduğunu söyledi.


Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi veren CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Kamuda memurlar yıllardır ek göstergelerinin yükseltilmesini talep ederler. Seçim beyannamesinde CHP iktidarında bu sorunu çözeceğimizi ifade ettik. Seçimlerde iktidara gelen AKP’de bu konuyu seçim sonrası çözeceğini ifade etti . Binlerce kamu görevlimiz uzun yıllardır ek gösterge sorunun çözülmesini beklemektedir. AKP Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Haziran Seçim sürecinde de  partisinin seçim beyannamesinde de, Polis, öğretmen, hemşire, din görevlilerinin emeklilik ek göstergelerini 3600’e çıkaracaklarını  söyledi. Seçim sonrası ek gösterge rakamlarının 3600 olmasını bekleyenler için ne yazık ki 100 günlük program kapsamında yer almadı. Beklenti devam ediyor. Öğretmen, hemşire, polis, din görevlileri için bir an önce seçim öncesi verilen sözler tutulmalı, yıllardır  süren beklenti karşılanmalıdır. Bu arada ülkemizde yaşanan ekonomik sorunlar diğer çalışanlar içinde haklı bir beklenti yaratmıştır. Bunu dikkate alarak tüm kamuda 3600 ek gösterge  uygulanmalıdır. Kanun teklifimizi bu durumu dikkate alınarak hazırladık “ifadelerini kullandı. 


CHP Milletvekili  Ömer Fethi Gürer, “Ülkemizde her kesim ciddi sorunlar yaşmaktadır. İşçiler, taşeronda çalışanlar, esnaflar , çiftçiler, emekliler ve son süreçte sanayicilerin yaşadıkları sıkıntılar katlamıştır. Kamuda memurlar yaşadıkları ekonomik sıkıntılarla geçim derdine düşmüş durumdadır. Vermiş olduğumuz kanun teklifi ile tüm kamu çalışanlarına 3600 ek gösterge verilmesi amaçlanmıştır. Ek gösterge, emekli ikramiye ve maaşlarının hesaplanmasında uygulanmaktadır. Bu ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık göstermektedir. Ek gösterge maaşı, ek gösterge puanının aylık katsayısı olarak belirlenir.  Bu yolla  emeklilikte  ikramiye ve maaş artışı yolu açılacaktır. Böylece yıllarca memur olarak hizmet vermiş, emek vermiş kesimlere kısmi iyileştirme sağlanacaktır ki bu yıllardır memurların talebi ve beklentisidir. Bir an önce tüm siyasi partilerin ortak hareketi ile Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ek gösterge rakamlarının 3600 olsun diye bekleyenlerin talepleri karşılanmalıdır. Bu konuda kanun tekliflerimiz TBMM’nin açılışı ile komisyonlarda görüşülüp bir an önce TBMM’ye gelip kanunun çıkması sağlanmalıdır” dedi.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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tüm kamu çalışanlarına 3600 ek gösterge verilmelidir
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Metin 8 dakika önce

Uzman çavuşlar ne yapsin imam bile.3600 ek göstergeden fayfalanmak uzere iken kahraman uzman çavuşlara bu hak verilmedi. Yazıklar olsun.

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